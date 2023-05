De vegades ens poden acusar que tenim la pell fina, per dir-nos que som massa sensibles a un atac o una crítica. És habitual a la vida pública. Això pot ser, farà que l’endurim per tal de no ser massa sensibles als que ens llancen telles malintencionades. L’altre extrem seria tindre la pell com una cotna; dura, impenetrable i corretjosa. També seria molt poc útil per a la vida en general. Ens perdríem tantes coses bones. Ara, el que podem sentir a la pell quan estem en companyia d’altres persones pot ser tan gratificant que paga la pena estar més prop de tindre-la fina que massa grossa.

És en moments com el d’aquest dissabte passat on en un acte públic en el qual ens presentem de nou davant la ciutadania per tal de fer balanç de la feina feta i propòsit de futur per a una nova legislatura, on és més palpable que tot i que alguns s’entesten a menystindre, aigualir o simplement tirar per terra la vocació de servei als altres que tenim les persones que ens presentem a càrrecs electes, quan notem a la pell el caliu dels que necessiten que algú els escolte, els entenga i es pose mans a la feina a resoldre els problemes de la gent.

Per tant, hauríem de tindre la capacitat de regular el gruix de la nostra pell en funció de quin siga el moment, la situació o la persona amb què estem relacionant-nos. No és fàcil. De fet, és prou complicat discernir-ho, però molt necessari per no perdre el contacte amb la gent, amb la realitat, sense caure en la manca de sensibilitat davant allò que importa, ni ser massa vulnerable als atacs continus, molts d’ells atacs personals, que caldria desterrar de la vida pública. Però clar, com van a deixar d’utilitzar l’atac personal els que no tenen arguments? Aquells que no els preocupa millorar la vida de les persones, del poble. Difícil, però cal seguir endavant amb aquesta capacitat d’escoltar la gent per tal de millorar el nostre món.