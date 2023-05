La proximitat és la marca de la casa de la Xarxa d’Atenció a les Persones d’Aldaia. Des dels anys 80, treballem amb l’objectiu d’assegurar que tots els veïns i veïnes tinguen l’oportunitat de viure dignament amb les seues necessitats socials cobertes, tant individuals com familiars, relacionant-se de manera adequada amb el seu entorn. Així, vàrem crear una sèrie de centres municipals interconnectats entre ells i que estan concebuts com la porta d’entrada de la ciutadania per a accedir al sistema públic de benestar tant de l’Ajuntament, la Comunitat Valenciana o l’Administració General. D’ací la importància d’estos espais que a més compten amb un personal altament qualificat i professional.

En 2017 férem un pas més en el creixement d’este departament prioritari en la nostra acció de govern, i ens reunirem amb la secretària autonòmica de l’àrea i amb la directora general de Serveis Socials de la Generalitat per a transmetre-li la nostra petició de què fora el propi personal tècnic municipal qui valorara els casos de dependència de la localitat per tal que les persones afectades pogueren rebre les ajudes corresponents amb més celeritat. El nostre objectiu sempre ha sigut aconseguir la màxima eficàcia i efectivitat en la gestió de l’Atenció Social, i entenem que la Dependència ha de ser una part fonamental. Des d’aleshores, Aldaia és dels municipis que més efectivament gestiona les valoracions i execucions d’ajudes de dependència. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ens ha concedit el Premi a la Innovació en Matèria de Serveis Socials ‘Amparo Moreno’ 2022 en reconeixement al projecte social municipal ‘La Milotxa’ (centre d’atenció diürna), per la seua labor diària per a millorar els serveis socials. En l’última etapa hem continuat reforçant esta aposta: Aldaia tancà 2022 amb un 47% més de despesa en Benestar Social respecte a 2019, per seguir estant prop del benestar social de les persones.