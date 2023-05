Fa uns dies es publicava una enquesta electoral en la qual, a la Comunitat Valenciana, el govern del Botànic revalidaria una majoria justeta, tot i que el partit més votat seria el partit de la corrupció, les privatitzacions i els fastos econòmics sense sentit. Bé, sí que tenien sentit, furtar tots els diners que podien. Estic parlant del PP per si algú no s’ha assabentat.

En xarxes socials el candidat el partit de la corrupció es va atrevir a afirmar que el del Botànic era el govern de les llistes d’espera a la sanitat pública. De veritat s’atreveix a dir això el candidat d’un partit que, quan van governar, van privatitzar la sanitat pública valenciana amb l’únic interés de fer negoci amb la salut de tota la ciutadania? Just el mateix que ara fan a les comunitats on estan governant els seus companys com Díaz Ayuso a Madrid o Moreno Bonilla a Andalucía.

Ja he dit en moltes ocasions que em sent òrfena de partit al qual votar a l’esquerra del PSOE, però el que tinc clar és que, amb propostes com aquesta, no ens podem permetre un govern presidit per aquest senyor que de l’espectacle fa política.

Òbviament aniré a votar i votaré alguna opció d’esquerres. No vull que aquest senyor o la supervivent dels governs de la corrupció governen la Comunitat Valenciana ni l’Ajuntament de València. No, com a ciutadania, no ens ho podem permetre.

No ens podem permetre tornar a una llei que desprotegia a les dones embarassades i no els deixava llibertat per a decidir sobre el seu embaràs o els prometia tot perquè no avortaren i després les deixava abandonades a la seua sort. I ara diuen que volen legislar perquè ser mare no siga un luxe. O, dit d’altra manera, més del mateix, però amb un nou vocabulari, més actualitzat i modern, però per poc que rasques, la defensa del mateix model de família: el model tradicional i convencional.

No ens podem permetre tampoc que, amb les promeses d’abaixar els impostos, els resultats siguen desmuntar, de nou, els serveis públics que són repartidors de la riquesa i ens ajuden a reduir les bretxes entre la gent que més té i la més desafavorida.

I tornem a la salut i l’educació públiques com a exemples de serveis públics. Sempre millorables, clar que si, però garanteixen dos drets humans públics com ho són l’accés a l’educació obligatòria de forma gratuïta i a l’atenció sanitària de forma universal i gratuïta també. Eixos dos pilars de l’estat de benestar així com la dependència, amb totes les seues mancances, van més enllà de l’estat de les butxaques de la gent.

Curar-se d’una malaltia greu o poder estudiar una carrera pel sistema públic són realitats que podrien ser qüestionades en un escenari on el partit més corrupte de la història recent de la nostra comunitat fora qui estiguera al capdavant del govern.

I no, no ens ho podem permetre, perquè el futur està ahí i elles i ells representen la reacció i la negació de tot allò que siga comú i solidari per a defensar models neoliberals, individualistes, reaccionaris que enyoren temps passats on encara existien els amos i els servents. I no ens podem permetre tornar a la caverna.

El futur deu ser solidari, d’esquerres, feminista, ecologista, amb un major grau encara de justícia social i on el benestar de les persones estiga sempre, insistisc, sempre, al centre de les decisions polítiques.

I no és aquest el model que representa Mazón i el partit més corrupte de la història que ell representa. No ens mereixem tindre’l com a representant del poble valencià. No ho fem possible.