Què tenen en comú les fake news i la Intel·ligència artificial? Que plantegen problemes deontològics susceptibles d’excedir tots els límits ètics i morals, i que afecten cada vegada més a l’economia, la societat i la política. L’agenda pública porta temps atrapada a les seues urpes. «No havíem rebut mai tants insults», declara la portaveu d’Aemet al·ludint als negacionistes del canvi climàtic que virilitzen informació falsa, sabedors de com és de difícil distingir allò que és vertader i allò que és fals. Paral·lelament, una revista publica una «entrevista» a Michael Schumacher. Fet que seria irrellevant si no fóra perquè el pilot de F1 fa anys que està en ‘estat vegetatiu’ i les seues respostes les genera un xat d’Intel·ligència artificial (realitzat sense permís de la família) que, analitzant la forma de pensar de l’heptacampió del món, modula la seua veu, silencis i vacil·lacions sonant enganyosament real. «La meua dona i els meus fills estan al meu costat», arriba a dir en una resposta virtual.

Tant les fake news que falsifiquen la realitat, com la Intel·ligència artificial que permet a una màquina prendre decisions intel·ligents, substitueixen una realitat per una altra. Recentment hem comprovat la dificultat de diferenciar imatges reals i artificials amb dos exemples icònics: el fals arrest de Donald Trump i el papa Francesc amb campera, un pastitx fruit d’allò que podríem denominar realitat Frankenstein, és a dir, alterada, però que sembla tangible; tecnologia que avança cap a un rumb desconegut i fora de control que recorda el Dr. Frankenstein, la novel·la de terror escrita per Mary W. Shelley. Que els seus promotors confessen «estar-ne un poc espantats» corrobora els perills que intueixen, i que ja són ací, com el jove belga que intercanvia consells amb Eliza —nom d’un Chatbot que utilitza tecnologia ChatGPT— i setmanes després se suïcida manipulat emocionalment per Elza. Innecessari explicar la metàfora.