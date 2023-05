Mazón y la caza mayor

La Comunitat Valenciana es pieza de caza mayor el 28 de mayo. Solo hace falta ver cómo la observan estos días desde Madrid. Solo hace falta ojear portadas de prensa estatal. El objetivo está puesto y la munición, preparada. Con estas cartas se presentó ayer Carlos Mazón. Con la maza en la mano derecha y el acta de hombre de Estado en la otra, ofreciendo acuerdos a la izquierda para no pactar con la extrema derecha. Pero para eso primero los números han de dar.

Por ahora, todas las encuestas sitúan al PP lejos de una mayoría para gobernar en solitario, que es el discurso que el candidato del PP repite cuando empieza a escuchar qué planes tiene con Vox. Unas encuestas colocan a los ‘populares’ ligeramente por delante de la izquierda si cuenta a su lado con los escaños de la ultraderecha. En otras, el bloque de la derecha queda por detrás por un estrecho margen. Los votos dirán, pero Mazón ha querido tomar la delantera en la carrera del relato, esa que tanto cuenta en la política contemporánea. Que el debate empiece a ser no qué va a hacer para ganar, sino más bien qué va a hacer después de ganar, dando por hecho lo último. Todo eso después de llenar el campo del mayor número de minas posibles para el adversario.

El relato supone además empezar a trasladar a los otros la responsabilidad de lo que quizá venga. Es decir, que si la Comunitat Valenciana ha de acabar teniendo un vicepresidente y algunos consejeros (¿se podrá decir consellers?) de la ultraderecha será no por decisión de Mazón y el PPCV, sino porque los otros, la izquierda, no han querido darle los apoyos necesarios para gobernar en solitario y porque Ciudadanos no se rindió y entregó las armas antes. Recuerda algo a aquel mantra que la exlíder del PP Isabel Bonig enarboló ante Ximo Puig: que le ofrecía sus votos para que no gobernara con «los radicales». Fuegos de artificio políticos.

Como dijo ayer el candidato popular, ‘tot no va bé’. Así es. Claro que para un escéptico, ‘tot pot anar pitjor’. Siempre.