L’amic Robert Abad m’explica que, en les darreres setmanes, les publicacions especialitzades en el món del motor han estat ocupades a comentar un descobriment insòlit: la col·lecció de 230 cotxes clàssics que, durant més de quaranta anys, va reunir en secret un octogenari neerlandés anomenat Ad Palmen. I també, que aquest tipus de descobertes sorpresa –que, pel que sembla, es produeixen de tant en tant– s’anomenen «barn find», que podríem traduir com a «troballa de graner». Els vehicles estaven ocults en dues naus i una capella de Dordrecht, la quarta ciutat més gran d’Holanda. I, segons detallen les cròniques, cap dels veïns no tenia sospites del que s’hi amagava. Per sorprenent que puga semblar, les revistes asseveren que, ara mateix, en els llocs més recòndits del món, hi ha milers de cotxes especials agafant pols i esperant que algú els localitze. Fabulós.

Respecte a la col·lecció que ens ocupa, se sap que, al costat de nombrosos automòbils clàssics populars, tant europeus com americans, conté autèntiques joies de quatre rodes, com ara un Lancia B24 Spider America, un Alfa Romeo 2600 SZ, un Mercedes-Benz 300 S Roaster, un Ferrari 365, diversos Maseratis, Aston Martins, Rolls-Royce i encara d’altres. Circumstància que, unida a la gran quantitat de cotxes que aglutina, la converteix en un conjunt portentós. Per això, la companyia Gallery Aaldering s’ha afanyat a adquirir-lo i traure’l a subhasta. Si n’esteu interessats, la venda serà online i tindrà lloc entre el 19 de maig i el 7 de juny. Sens dubte, es tracta d’una notícia captivant. I el més fascinant de tot és pensar en la persona que, durant quatre llargues dècades, s’ha dedicat a comprar i ocultar tots aquells vehicles. I que ara, a causa de la falta de salut, es veu obligat a desfer-se’n. Encara que ningú no n’indica un preu global, resulta evident que valdran una milionada. Una xifra exorbitant de diners que, gran i malalt, Palmen no podrà administrar. Per tant, tot sembla indicar que un individu que es passa tants anys adquirint automòbils que no utilitzarà –i assumint-ne el cost crematístic i personal que l’activitat comporta–, el que busca és la dubtosa glòria de sentir-se posseïdor d’una col·lecció única. Fins que algú encara més excèntric que no ell protagonitze una nova «troballa de graner» i el desposseïsca del títol.