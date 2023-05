Una ciutat que cuida els seus xiquets i xiquetes és una ciutat que cuida del seu futur i del seu planeta. Com ens va ensenyar Francesco Tonucci, estic segur que una ciutat sensible a les necessitats de la infància és una ciutat millor per a tots i totes. Són moltes les ciutats que estan incorporant aquesta perspectiva.

A València és essencial per a la ciutat que volem. Ser una ciutat verda, sostenible, saludable i compartida passa, inevitablement, per treballar de manera específica la realitat dels xiquets i xiquetes pensant en el seu benestar i els seus drets a gaudir de la ciutat. L’Estratègia Urbana València 2030, la Capitalitat Verda i la Missió Climàtica, aspiren precisament a deixar a les generacions més joves un llegat del que ens puguem sentir orgullosos.

Els entorns escolars són un espai privilegiat per a impulsar transformacions que milloren directament la vida quotidiana de la gent. Són espais on fer un urbanisme amable que connecte els centres escolars amb els jardins de barri i les dotacions públiques, com hem fet amb caràcter demostrador al CEIP Ciutat de Bolonya. Són espais per a una mobilitat pacificada, respectuosa i segura amb les famílies, com hem fet al CEIP Balmes.

Són espais per al verd, incorporant plantes que proporcionen ombra, frescor i color per millorar la qualitat de l’aire, reduir el soroll i protegir de les onades de calor. En temps d’emergència climàtica, els centres escolars i els seus entorns han de ser autèntics refugis climàtics. Segons l’estudi Natural(ment), la renaturalització dels patis escolars podria aportar 6.000 m² d’espais verds als nostres barris. A més, els centres educatius han de gestionar l’energia i l’aigua de manera responsable, eficient i amb participació, tal com hem fet a 58 col·legis a través del projecte 50/50 o amb la instal·lació de plaques solars als patis. Són també espais per a incorporar una alimentació sostenible, saludable i de proximitat que reivindique la nostra horta.

Propose, per tant, fer un treball integral en els entorns escolars. I fer-ho amb participació ciutadana e involucrant a la comunitat escolar per generar cohesió. Perquè les escoles conformen una comunitat que vertebra una part molt important de la vida quotidiana als barris. Estem parlant dels xiquets i xiquetes, el professorat, les pares i mares, AMPES, els iaios i iaies (... que moltes voltes som legió a l’hora de l’arreplegada), el veïnat; i també els menjadors escolars, les extraescolars, el xicotet comerç, les biblioteques, les dotacions esportives, les acadèmies, els bars i restaurants... entre altres. Tots ells conformen una comunitat ampla i diversa amb un potencial enorme per repensar els entorns escolars en clau d’interés general. Per això, és necessari incorporar la perspectiva de la salut urbana. Segons l’Institut de Salut Global, l’entorn físic on vivim és fonamental perquè determina un 23% de la nostra salut a través de cinc elements clau. En primer lloc, la contaminació de l’aire que causa 30.000 morts anuals prematures a Espanya i, a les ciutats, està produïda bàsicament pel trànsit motoritzat.

Cal destacar que València és la gran ciutat espanyola que més ha disminuït la contaminació, concretament un 15% el NO2 i un 27% les partícules PM10, ambdues molt nocives per a totes les edats. En segon, el soroll, que l’OMS considera el segon factor mediambiental més perjudicial a Europa i està associat a l’estrés, trastorns de la son o alteracions de l’atenció i l’aprenentatge. En tercer, la disponibilitat d’espais verds, relacionada amb el benestar i la salut mental. En quart, l’activitat física que té molt a veure amb desplaçar-se a peu o en bici i la pràctica de l’esport. En cinqué, l’efecte illa de calor que genera a la València diferències de fins a cinc graus entre barris segons la seua ubicació i disseny urbà.

A causa de la seua capil·laritat i el seu valor educatiu i veïnal, els entorns escolars tenen un valor estratègic fonamental per impulsar la regeneració i la transformació urbana que la ciutat necessita. Es tracta d’un autèntic projecte de ciutat que ha d’involucrar a tots i totes. Les escoles són l’ànima dels barris i són també l’espai d’equitat per excel·lència. El model de ciutat que volem s’ha de construir des dels espais que més importen, els dels xiquets i xiquetes.