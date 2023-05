Dimarts, 9 de maig, va ser el Dia d’Europa. Des que vam entrar al govern d’Ontinyent en 2011, hem seguit una línia de treball focalitzada en polítiques europees que feren una ciutat més igualitària, digna i sostenible, sense perdre de vista la importància d’invertir en el motor econòmic de la ciutat: la indústria.

En 2013, per exemple, vam posar en marxa l’Ontinyent Participa, perquè créiem en una altra forma de dur a terme la participació ciutadana. Anys més tard, aquests processos participatius s’han estés i han sigut posats en funcionament en molts ajuntaments. D’aquesta manera, he pogut veure com vam ser pioners en una idea en la qual vam creure més enllà de les tendències existents fa deu anys.

Un cas semblant ens ha passat amb els Fons Europeus, on Ontinyent ha tingut una inversió de 5.000.000 d’euros per a projectes transformadors. Els requisits d’Europa no han sigut un condicionant per a nosaltres, sinó una continuació i una motivació per seguir amb el treball que veníem fent. Una política verda, de progrés, d’economia sostenible i feminista que compartim amb Europa i que ens ha beneficiat en els recursos econòmics necessaris per a millorar Ontinyent.

Tots aquests projectes no són fruit de la casualitat, sinó del treball i de la constància que requereix creure en una idea i en una manera de fer política. La creació fa uns anys d’una oficina de Projectes Europeus municipal, va ser un pas molt important, i ara veiem els resultats. El més recent, l’aprovació de la rehabilitació integral de la piscina coberta, pressupostat en 3,6 milions d’euros, dins dels Next Generation.

Volem continuar evolucionant de la mà d’Europa amb polítiques innovadores, integradores i de progrés. I la regeneració ambiental, la mobilitat urbana sostenible, la reactivació econòmica o la rehabilitació patrimonial, formen part d’eixa transformació. Ontinyent evoluciona amb Europa. I amb Europa, mirem cap al futur.