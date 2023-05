Les pròximes eleccions del 28 de maig són molt importants perquè van sobre les nostres vides. És la nostra educació, la sanitat, els serveis socials i tantes qüestions que configuren les competències transferides a la Generalitat. També, però, estes eleccions van més enllà del plànol autonòmic i van sobre les vides que tenen lloc a tots els pobles i ciutats del nostre país. Parlem, al remat, de la vida del nostre poble com a conjunt i, per això, hem de parlar necessàriament de valencianisme.

El nostre projecte ve de lluny. El valencianisme polític ha evolucionat amb el temps per convertir-se en una força necessària. Venim de lluny, ni més ni menys que de la continuació nacional del poble valencià, és a dir, la voluntat de ser poble amb orgull en un món global. I, sí, també cal analitzar on som i on volem anar. Cal fer balanç, atès que, des de fa huit anys el projecte valencianista de Compromís governa a la Generalitat i també a molts ajuntaments del nostre país. I què s’ha fet? S’ha fet tot el que calia fer? Quins són els reptes del pròxim futur?

Cal dir, com una qüestió prèvia i important, que hem recuperat l’autoestima i l’orgull de ser valencians. Veníem d’una etapa d’indecència, on la humiliació per la nefasta actuació dels nostres governants, era la marca negativa valenciana per la corrupció del PP. I durant huit anys de governs del Botànic, no hem tingut cap cas de corrupció que afectara a cap càrrec públic.

A les Corts Valencianes hem avançat en la definició de la posició valenciana en diferents camps de gran importància per al nostre present i el futur immediat. El reconeixement de l’infrafinançament ha estat diagnosticat en reiterades ocasions al nostre parlament i hem assenyalat que el deute impropi arriba a la xifra de 42.000 milions d’euros de 55.000 milions d’euros del total del deute públic valencià.

També es mereix que destaquem el posicionament en la definició de la posició de l’agenda valenciana en matèria d’inversió pública territorialitzada i la defensa del Dret Civil Valencià, entre d’altres assumptes. És a dir, des del Decret de Nova Planta del 29 juny 1707, per fi tenim una posició que marca l’agenda valenciana. I això no haguera estat possible sense la presència del valencianisme polític.

El Botànic ha fet i ha impulsat nombroses mesures per a millorar el benestar del poble valencià. En l’àmbit nacional, la recuperació de la nostra televisió i ràdio pública, ara amenaçada per alguns amb el tancament.

És evident que queda molt de treball per fer i no tot s’ha fet amb la intensitat que caldria. Tenim molts temes pendents: parlem de la llei de comarcalització, de la llei d’igualtat lingüística, de la policia autonòmica, i tot això ho haurem de fer en un marc d’afermar la nostra voluntat, la nostra capacitat de decisió dins de la Unió Europea, dins del concepte de subsidiarietat, per aconseguir més instruments per a poder actuar d’una forma plena.

La millor opció perquè això siga així és Compromís, eixe gran projecte plural liderat per Joan Baldoví. És el camí que hem de fer, comptant amb totes les entitats, associacions i grups que vulguen construir un futur digne per al nostre poble, des del diàleg io des de la cooperació.