La història de Xàtiva, rica i extensa com a poques, és una història de resiliència. Sempre ens hem hagut de recompondre dels colps més durs i complicats.

En 2015, ens enfrontàrem a una crisi reputacional sense precedents. Els casos de corrupció tacaren el bon nom de la ciutat.

Per a capgirar aquella situació, calia aprofitar la nostra potència com a referent cultural. Comptàvem amb l’avantatge del nostre immens patrimoni històric, així com amb una intensa activitat cultural, en gran part produïda per col·lectius locals.

Iniciàrem un cicle de grans exposicions que han portat a Xàtiva als millors artistes valencians contemporanis. Hem pogut gaudir de magnes exposicions antològiques d’Alfaro, Heras, Armengol, Miró o Boix, amb un format que ens ha ajudat a valoritzar el patrimoni històric i a dinamitzar l’atractiu turístic de la ciutat.

Seguint amb la nostra línia de recuperar edificis patrimonials per a dotar de serveis públics el centre històric, adquirírem el Reial Monestir de Santa Clara, salvant-lo d’un futur incert.

I així, gràcies a la generositat de Raimon i Annalisa, i amb l’ajut de Generalitat i Diputació, hem engegat el projecte cultural més important que ha vist la ciutat en dècades, el CRAC, centre cultural ubicat a Santa Clara que albergarà el llegat del nostre cantautor universal i que serà un potent generador d’activitat cultural i de visites a Xàtiva.

Això ens obliga a reforçar el parc d’allotjaments turístics de la ciutat de manera sostenible, mitjançant un altre il·lusionant i innovador projecte, com és la creació de l’hotel-escola públic Murta, on es podrà impartir aquest ram de la formació professional, al temps que funciona com a establiment hostaler. Volem que siga el primer hotel-escola de la Comunitat Valenciana.

Res no ens importa més que Xàtiva continue sent un referent, res més que continuar fent gran la història d’aquesta meravellosa ciutat.