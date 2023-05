Camins dubtosos per la mar

Com Barcelona celebrarà l’any que ve la Copa Amèrica, els companys -i amics- d’El Periódico volien una reflexió sobre la ciutat que ha viscut la disputa de dues edicions de la millor regata del món. Hem analitzat poc com el consistori d’Ada Colau (En Comú Podem) i la Generalitat de Pere Aragonés (ERC) ha fet tot l’impossible per acollir una competició nàutica que ací van impulsar Rita Barberá i Francisco Camps. I molt menys com es van mantenir reunions secretes per organitzar una tercera Copa, on els més interessats eren els de Joan Ribó, i no tant els de Ximo Puig. Pot ser perquè a més del magnífic edifici del premiat David Chipperfield, aquells temps ens van vacunar contra la corrupció i el balafiament, sense distincions. A més que tot el que afecta el Port, l’autèntic poder del Cap i Casal des del segle XV, tendeix a l’exageració. Per descomptat, també perquè ens vam quedar amb un Consorci i un forat de prop de 400 milions d’euros per les obres a la Marina.

Controvèrsies a part, dues dècades després que València entrarà en la història de la regata més famosa del món -Alinghi va guanyar la 31a edició el març de 2003 a Nova Zelanda-, ningú discuteix que la prova va servir per a connectar definitivament la ciutat amb la mar. Que a més del Veles e Vents, que s’exhibeix amb el millor far de la Mediterrània del segle XXI, va deixar un impacte econòmic de més de 2.000 milions d’euros i que tot l’entorn on estaven les bases dels equips és ara un pol d’empreses tecnològiques i centres de formació. També que juntament amb la Ciutat de les Arts i les Ciències és la millor postal de la València que necessita un turisme de qualitat i gastronòmic, on el mític cuiner basc Martín Berasategui desembarcarà en uns dies. L’electorat botànic no haguera digerit una tercera Copa Amèrica, i ara Barcelona l’acollirà amb tots els honors per intentar recuperar-se de la seua depressió col·lectiva. Com canta Raimon en el poema Veles e Vents d’Ausiàs March: «Ves-los e vents han mos desigs complir / Facent camins dubtosos per la mar».