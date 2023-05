En los cenáculos del poder y de los medios de comunicación con sede en Madrid, se ha impuesto la idea de que el termómetro del éxito o fracaso político el 28M será el de los comicios valencianos. Esa apreciación, que es cierta por la relevancia económica y poblacional de la CV, supone una oportunidad para dar visibilidad a las cuentas pendientes que tenemos con el Estado (léase con el PP y el PSOE, desde tiempos inmemoriales) y exigir compromisos tangibles, inexcusables y con plazos concretos de ejecución de las necesidades que conforman la Agenda Valenciana.

Sin embargo, las visitas recientes de los líderes del PSOE y PP a Alicante o Castellón, previas a la campaña que oficialmente empieza hoy, han sido decepcionantes en ese sentido; recurriendo a respuestas estándar del manual de campaña o con silencios tan reveladores como los del presidente de Gobierno ante las reivindicaciones del mantenimiento del trasvase del Tajo el pasado martes en Alicante.

Debemos conseguir que, aprovechando el trasiego de los líderes estatales, se pronuncien sobre la escandalosa infrafinanciación, la baja participación en inversiones en los PGE o la escasa influencia de PPCV, PSPV o Unides Podem en el Gobierno y el Congreso. Véase el contraste con la última campaña de Núñez Feijóo en las elecciones gallegas de 2020, en la que impuso que ningún dirigente de Génova se paseara por la patria de Castelao, ocultó las siglas del PP y repetía el mantra “GALICIA, GALICIA, GALICIA” en todos los actos, como cualquier líder nacionalista periférico; y compárenlo con el desembarco diseñado por el mismo Feijóo para controlar al PPCV, con la presencia constante del nuevo aparato conformado por la incombustible Cuca Gamarra a la cabeza y la guinda de González Pons, traído de Bruselas para la ocasión.

Como muchos analistas consideran que el resultado de las Generales de noviembre o diciembre depende de que el Botànic revalide su mayoría o Carlos Mazón sea el nuevo inquilino del Palau de la Generalitat, es imprescindible valencianizar la campaña para que se eviten intromisiones de dirigentes centralistas. Feijóo no lo toleró y los valencianos tampoco debemos permitirlo.

Sánchez, Feijóo y Yolanda Díaz (comodín tanto de Compromís como de Unides Podem) deben verbalizar sus propuestas electorales para subsanar las carencias que padecemos los más de 5 millones de valencianos, con un PIB per cápita en 2021 de 22.289 euros, muy por debajo de la media española de 27.870 euros. Por eso, les propongo que, además de escuchar a los candidatos autonómicos, tengamos en cuenta, al votar en nuestras elecciones, las declaraciones de "sus" líderes nacionales a preguntas de los periodistas o por las referencias o ausencias que sobre cuestiones de la Agenda Valenciana realicen en sus discursos.

Ante tantos incumplimientos de unos y otros, las respuestas que den los gallegos (Yolanda Díaz y Alberto Núñez) y el madrileño Sánchez al trasvase a la Vega Baja, la quita de 42.000 de los 55.000 millones de la deuda autonómica o el voto que en el Congreso realicen sobre el Derecho Civil valenciano son las que, junto con las filias y fobias ideológicas de cada uno, deberían resultar determinantes para votar en una sociedad consciente.

Ya sabemos que los líderes políticos son poco generosos con los valencianos, a la vista del apoyo de Sánchez a García-Page a cuenta del agua del Tajo o de la ingratitud del presidente con José Luis Ábalos, ya que nadie puede olvidar que el torrentí fue el que catapultó al resistente Sánchez a la Moncloa. Por la derecha, se nos hace imposible olvidar el cordón sanitario y la discriminación inversora que Rajoy -pese a que Camps entronizó al registrador cuando tenía una depresión de caballo tras su derrota en las Generales de 2008- nos aplicó a los valencianos durante el Consell de Alberto Fabra o las promesas incumplidas de González Pons, también desde los comicios de 2008, respecto al Derecho Civil.

Como muchos electores no han decidido su voto, por favor, no pequemos de inocentes otra vez. Sin compromisos, no deben darse cheques en blanco. Sin compromisos, no debemos dar votos, ni a unos ni a otros.

Finalmente, un ruego a los candidatos y sus directores de campaña: Por favor, no traigan más por estos lares a Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, expresidentes con actuaciones antivalencianas en materia de financiación, trasvase del Ebro o Derecho Civil.

Paséenlos por otras comunidades autónomas y no nos hagan pasar vergüenza ajena por la pasividad con la que Puig o Mazón aceptan su presencia, al menos hasta que se disculpen por darnos la espalda durante sus largos mandatos.