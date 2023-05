Conviure i acordar és el principi de decidir junts, d’afrontar la vida, de narrar el relat col·lectiu amb què construïm la ciutat. I més si afegim els valors, el tarannà i el caràcter dels gandians i gandianes. Junts hem d’avançar. La nostra vocació pública ens duu a afrontar cada repte. La nostra determinació ens ha de fer transformar-los en oportunitats. Sota uns valors i una acció inequívocs. Oportunitats, talent. Moltes inversions públiques i privades estan aconseguides, i ve el temps de materialitzar-les. No podem permetre’ns tornar enrere, perquè a les institucions, els valors i les formes condicionen el fons. Les inversions venen perquè hi ha un ajuntament solvent, sense hipoteques de cap tipus. Els projectes aposten per nosaltres perquè el rumb està traçat. Es consolida el que hem iniciat: desenvolupar projectes de vida, afavorir la prosperitat i crear riquesa. Fer de les oportunitats el lema de cada dia. Treballar.

Respecte, convivència. La idea del respecte i de la convivència és el marc amb el que hem fonamentat cada acció, i el camí que ha traçat el rumb. El respecte en la forma de governar, en escoltar, i també en la ciutat. El nostre Pla Respecte ha abordat des de les xicotetes coses, a partir de les quals s’entén l’òptim manteniment del nostre entorn a la cura irreprotxable del que és bàsic. I sota la convivència hem construït els acords que ens han permès consensuar el més important. No per casualitat han arribat oportunitats i inversions, i alhora hem amortitzat deute municipal, o abaixat impostos com a forma de tornar l’esforç dels ciutadans en els anys més difícils del Pla d’Ajust. Eixe és el camí compartit.

Ambició. Res és suficient, tot no està aconseguit i el millor està per vindre. Cada projecte personal és també un projecte de ciutat. No ens conformem, però som optimistes. Amb capitalitat i lideratge, i amb els peus en terra, podem ser el que vulguem. Per a guanyar junts. Perquè sé que amb estos valors guanyarem. I guanyarà Gandia.