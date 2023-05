He de confessar-vos que està sent una setmana molt emocionant. Estos dies he viscut la meua última sessió al Congrés com a representant dels valencians i valencianes. Deixe la meua acta per a centrar-me en l’objectiu de treballar al 100% per un nou Botànic: més reivindicatiu davant Madrid, més ambiciós i més valent. Un nou Botànic que només pot garantir Compromís.

Com totes les persones, jo també he aprés en cada etapa de la meua vida. Per exemple, he aprés molt de la meua professió, mestre d’escola pública. He aprés que tots els xiquets i xiquetes mereixen les mateixes oportunitats i que l’educació és la millor inversió que pot fer una societat.

De la meua tasca com a alcalde de la meua ciutat vaig aprendre la importància d’una política centrada en les persones, que escolte les seues preocupacions i treballe per solucionar els seus problemes.

I de la mateixa manera, també he aprés molt al llarg d’estos dotze anys com a diputat al Congrés:

A fer-nos visibles com a valencians: som una terra amb molt de potencial que mereix que es conega pel talent de la seua gent, pels seus productes de qualitat, per la seua cultura, les seues tradicions. Mereixem ser coneguts per tot allò positiu que podem aportar com a poble, i no per la corrupció dels dirigents del PP. Encara recorde quina era la imatge que teníem els valencians quan vaig arribar al Congrés en 2011. Ara la imatge és totalment diferent, i això és un èxit de tots els valencians i valencianes però també d’un govern honest com el Botànic.

La importància de defensar els interessos valencians: durant estos anys he aprés que és fonamental que hi haja una força política pròpia dels valencians i valencianes per a defensar temes tan importants com les inversions o el finançament. Altres territoris compten amb grans grups parlamentaris que defensen els seus interessos i els valencians no podem ser menys. Com a únic diputat he pogut traure inversions molt importants en cada pressupost. Imagineu-vos què podriem fer els valencians i valencianes amb cinc o deu diputats que respongueren únicament davant el nostre poble.

Com funciona el centre del poder: Durant estos anys també he aprés com funcionen les dinàmiques del poder polític a Espanya. Que és molt més del que es veu per la tele. Les negociacions amb ministres del govern central o amb els diputats d’altres grups parlamentaris son una escola permanent de com aconseguir millorar la vida dels teus conciutadans.

Com vos deia, he aprés molt estos anys. I ara vull posar a disposició dels valencians i valencianes tot el que he aprés. Al Congrés, però també com a mestre d’escola pública o com a alcalde. Crec que tots eixos aprenentatges poden ser molt útils com a president de tots els valencians.

Deixe el Congrés per treballar per liderar un nou govern del Botànic. Ho faig amb molta energia, amb moltes idees i amb molta il·lusió. Perquè per a a un valencià i valencianista no hi ha repte més il·lusionant que ser candidat a presidir la Generalitat.