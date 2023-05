La bandera de la soledad

Me he hecho la promesa de decirme cada mañana al salir a la calle que este suelo que tantas veces he pisado, esta luz que cada mayo me emociona, no son mías. No tengo ningún derecho adquirido sobre ello por haber nacido aquí.

Sé, no obstante, que el esfuerzo por decir cada día que no soy más por ser de aquí es la prueba de que tengo algún sentido de propiedad sobre esto que me envuelve. Necesitamos tener algo, aunque solo sea un lugar. Por eso las patrias y las naciones son un valor político seguro. Por eso, todo lo que somos capaces de hacer por ellas. Hoy la plaza del Ayuntamiento de València se ha llenado de banderas españolas. Es como la ultraderecha reclama la propiedad del terruño. Se trata de marcar el territorio a los otros. Amedrenta con estas formas castrenses de presentarse. Honor y no sé qué, decía el candidato local al anunciar el acto. El problema de lo rojigualda es que cuesta desligarlo de clarines militares. Así se digiere mal. Hay como un olor de naftalina, algo denso y rancio en el ambiente. Percibo que aquí hay más conexión con el pasado violento e injusto, cercano aún, que el que la derecha radical muestra en otros lugares de Europa. Pero es una percepción. Vox y Bildu. La campaña empieza por esos frentes extremos. Demasiadas patrias. Tanta sangre derramada vilmente. El problema con Bildu es que quita argumentos a la izquierda. Tiene derecho a estar en la partida política, es sano para las instituciones y la democracia que lo esté, pero pierde legitimidad al querer seguir atada a los violentos, al terrorismo y la sangre. Hoy es más difícil de sostener el rechazo a los pactos con la ultraderecha y la aceptación de las buenas relaciones con Bildu. ETA y Santiago Abascal. Estos mimbres están hoy muy presentes en una campaña valenciana en 2023. Mientras tanto, todo aquello del nacionalismo de raíz catalana parece lejano. Funciona aún como espantajo, pero la realidad es que cada vez brilla menos en las cartas políticas, incluso en las de Compromís. No sé si será estrategia o simple conexión con el entorno, pero confieso que cada vez me siento más cómodo con este flácido sentimiento patriótico valenciano. Entre banderas y fieras pienso en el tipo de mi edad, 54 años, que esta semana se tiró por una ventana en Paiporta mientras le quitaban las llaves de su casa. Enfermo, parado de larga duración, solo... Un pobre de solemnidad, esa expresión administrativa tan incomprensible como sonora. Mi patria está más en esa ventana que en tantas banderas ensangrentadas. La política no llegó a ese hombre que hoy no está en esta campaña. Ninguno miramos cuando sacó la bandera de la soledad. «La verdadera soledad es no tener a nadie a quien odiar». Es de una viñeta de El Roto de hace poco. Para eso estamos los medios de comunicación, para (entre otras cosas) crear personajes a los que algunos odiarán. Para eso y para también ayudar a entender al otro. Eso quiero creer. Porque el otro somos nosotros. Es cuestión solo de perspectiva. La bestia la llevamos todos dentro.