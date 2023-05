Quiero comenzar recordando que, aunque me pese, fui una de las votantes que ayudó con su voto a la señora Verdevío a alzarse con la Alcaldía de Bétera, pero cuatro años han sido más que suficientes para arrepentirme profundamente de aquel acto. Yo fui una de las que creyó en sus promesas, en sus buenas palabras y en su aparente carácter conciliador. Nada más lejos de la realidad.

Aunque, para un residente en una de las urbanizaciones del pueblo como yo, el comienzo fue prometedor con el pacto con el partido que supuestamente nos representaba, pronto me di con la realidad en las narices. Porque claro, no vivo en Torre en Conill ni en Mas Camarena, por tanto, no existimos para ustedes. En estos cuatro años se han olvidado totalmente de las 23 urbanizaciones restantes. Nos han dejado morir por inanición. Todas y cada una de ellas tiene carencias brutales de servicios básicos como el asfaltado de las calles, el alumbrado, las aceras, el alcantarillado, las zonas verdes, las conexiones y medios de transporte con el casco urbano, etc. No nos vale con que digan que no existe plan urbanizable porque se comprometieron a impulsarlo y a ir solucionando temas.

Durante 4 años ha contado usted, señora Verdevío, con más de 80 millones de euros de presupuesto para realizar inversiones tanto en el casco urbano como en las 23 urbanizaciones no consolidadas de Bétera. Pero debe ser que usted cree que estamos suficientemente dotados de servicios y que, por el contrario, Mas Camarena y Torre en Conill carecen de infraestructuras básicas, porque prácticamente el 100% de sus inversiones han ido destinadas a esas zonas. Mientras nosotros tenemos que pasear por las calles polvorientas o encharcadas, dependiendo de la caprichosa meteorología, otros, seguramente de mayor categoría que nosotros, pasean por calles perfectamente asfaltadas, anchas aceras perfectamente pavimentadas, y con una prestación de servicios que roza la excelencia comparada con la nuestra.

Porque eso si lo han sabido hacer bien, diferenciar, dividir y enfrentar, y no solo a los vecinos, también a sus representantes. Como buen vecino interesado y preocupado por los problemas del lugar donde vivo, asistí a varias sesiones plenarias de su Corporación, lamentables y reprochables.

Triste y lamentable que los vecinos nos tengamos que sentir representados por ustedes y observar como todas las promesas realizadas en la anterior campaña han quedado en saco roto. Porque no lo olvide, esa forma de comportarse no hace más que evidenciar la falta de espíritu democrático, la carencia de respeto hacia los demás.

En definitiva, usted y sus socios me han decepcionado señora Verdevío, tanto personal como políticamente. No solo no ha cumplido con su promesa de gobernar para todos los vecinos, sino que ha conseguido que aumente el sentimiento de rechazo del resto de vecinos de la localidad hacia una parte privilegiada de los mismos. Porque, ¿de verdad cree necesaria la inversión de más de 2,5 millones de euros en la construcción de un servicio, ya existente en la localidad, para el 30% de la población mientras el restante 70% tiene gravísimas carencias de servicios básicos? Se me ocurren decenas de cosas que se podrían haber hecho para cubrir verdaderas necesidades con ese dinero. Pero, claro, igual no nos lo merecemos y no somos conscientes de ello. Para usted, el resto de urbanizaciones solo valen para pagar el IBI y para hacerles promesas en época electoral que luego no van a cumplir.

Por todo eso, señora Verdevío, para la próxima legislatura, si sabe contar, no cuente conmigo.