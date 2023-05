Tenia 54 anys, i no va ser un suïcidi, va ser un assassinat. S’hagués llevat la vida de no haver estat desnonat?. Ser desnonat és sentir que t’han segat l’esperança, en aquest cas de sentir-se segur sota un sostre, que ja no tindria. Saber-se al carrer, sense treball i sense demanar ajuda, et fa sentir-te sols, impotent i sense recursos per assolir una vida digna de ser viscuda.

Per què no va estar la PAH present, impedint-ho? Simplement, perquè no ens vam assabentar del llançament del desnonament d’aquesta persona. No érem sabedors ni on, ni quan anava a produir-se. Sols ens assabentem quan la persona a la que van a desnonar ens envia el burofax o el document del dia i hora del desnonament al carrer X i número Y.

Tampoc arriba l’avís ni a l’ajuntament, ni als Serveis Socials del poble o del districte (si es tracta d’un habitatge a la ciutat). Qui ha d’atendre a les persones que viuen a l’interior de l’habitatge afectat, tampoc se n’assabenten del desnonament si aquests no ho comuniquen.

Tot es fa amb nocturnitat i traïdoria; amb la més absoluta opacitat.

En una societat on demanar ajuda es símptoma de debilitat, on no fer front a les expectatives creades és sinònim de fracàs, on l’educació a l’escola planeja pel camí de la competitivitat i l’individualisme, on s’insta a que cadascú mire pel seu paner, ho tenen fàcil els qui s’enriqueixen empobrint una ciutadania aïllada .

Podríem fer responsable al Banc d’Espanya, per no exigir unes condicions contractuals d’hipoteques justes i humanitzades, on s'entenguen perfectament els termes i condicions que signen ambdues parts (informe REDAL) i on es limite la responsabilitat al bé hipotecat (dació en pagament), per a que no afecte altres bens, ni propis ni aliens. L’aval ha de ser la pròpia propietat per la qual es rep el préstec.

Podríem fer responsable als Serveis Socials de Paiporta, per no estar assabentats dels problemes econòmics, socials i familiars de tota la ciutadania del poble per tal de facilitar l’accés als pilars i drets socials de l’Estat del Benestar. Tanmateix, tenen el pressupost necessari, per comptar amb mitjans materials i humans que ho permeta, com tenen els Serveis Socials del Model Socialdemòcrata d’Estat del Benestar als països escandinaus?. Si es pot allà, es podria ací. Però no es vol. Volen que siguen Serveis Socials per als pobres de solemnitat i en això tenir-los ocupats.

Podríem fer responsables a l’Ajuntament de Paiporta, per no disposar d’un parc públic d’habitatge suficient per a famílies vulnerables, amb lloguers socials i assequibles.

Podríem fer responsables als votants que permeten que ens governen qui no cuiden i destinen els diners públics als Serveis Públics i fan minvar els pressupostos als Sistemes Públics de Pensions, Salut, Educació (que malgasta els diners de l’escola pública amb els concerts d’entitats privades, majoritàriament religioses, per anar apartant als pobres de la resta) i per suposat dels Serveis Socials Públics, que a més, tendeixen a ser gestionats per empreses privades.

Podríem fer responsables a una escola que no educa en la solidaritat ni la cooperació.

Però hem de saber focalitzar la mirada per saber qui són els responsables d’aquesta mort:

- En primer lloc, els dirigents del banc que han demanat el desnonament d’aquesta persona, per no pagar la quota estipulada, segurament d’un contracte fraudulent i abusiu. Un banc que no haurà tornat un cèntim del deute que té amb tota la ciutadania, pel rescat consentit dels nostres governants. S’atreveixen a exigir l’expulsió de sa casa per a que visca al carrer, sense assumir responsabilitats, fins i tot penals, per la desfeta que van provocar i que tants diners ens han costat.

Qui els desnona a ells, qui els fica a la presó? Quin país estem construint que permet que no tornen el préstec qui tenen per fer-ho, i deixa que aquests mateixos, desnonen gent que no poden retornar els diners prestats, perquè no en tenen?

- En segon lloc, és responsable el jutge o jutgessa que accepta llançar el desnonament d’una persona, sense alternativa residencial. Deurien estar obligats, jutges i jutgesses, a comunicar la situació de desnonament als Serveis Socials del poble, o del districte, per a ficar en marxa el protocol d’emergència i no executar el llançament, fins que estiga resolta una alternativa residencial.

Al servei de qui ha d’estar la justícia, dels drets humans o del capital; de la ciutadania per a la qual ha d’impartir justícia o de la propietat privada?

Fins quan haurem d’estar mirant cap altre costat, i pregant que a mi no em passe?