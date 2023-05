El candidato apóstol busca a sus fieles

El fin de semana no existe si es campaña y eres candidato. O periodista político. Al acabar este sábado, Carlos Mazón habrá participado en siete actos si ha podido llegar a todos derrotando al reloj. Está claro que quiere llegar a todas sus agrupaciones. El mundo de hoy es un fragmento. También en campaña. Ya no son los militantes y simpatizantes los que acuden a la homilía del líder (previo bocadillo o anuncio de jornada festiva). Es el candidato apóstol el que busca a sus bases para movilizarlas, animarlas a que no se queden en casa y extiendan su evangelio en sus parroquias. Entonces pasan esas cosas como estar en Badajoz y saludar a Andalucía (Núñez Feijóo ya ha probado esas mieles) o abrazar a reyezuelos locales como si fueran hermanos temiendo que alguien pregunte por su nombre. El mundo es un fragmento, mental y político, pero el afán por llegar a todos los sitios denota lo disputada que viene esta partida.

También pasa que en campaña no hay nada que escape a ella. A Ximo Puig le ha tocado este sábado la coronación valenciana, que no es la de un rey viejuno y agrio, sino la del centenario mariano, que tanto fervor local provoca. Obliga la fe institucional, el marco en el que mejor se mueve el candidato socialista, y encaja con su ambición de una mayoría ancha, que rebase fronteras ideológicas. No creo que gane votos en la celebración lúdico-religiosa, pero se trata de estar, de demostrar su posición, de no perder a nadie. Por la misma razón que al caer la tarde se planta en Elx para el lío de Eurovisión. Benidormfest ha sido un tiro afortunado en la política de promoción de la Comunitat Valenciana y Puig lo exprime. No es un acto de campaña, pero en estos días cualquier acto, palabra o gesto, acertado y erróneo, lo es. Se trata de estar con otros públicos menos habituados al discurso político de la seria socialdemocracia, mercados que en los últimos años parecían copados por las propuestas alegres y festivas de otra izquierda. Viendo los actos y los materiales promocionales de Compromís se entiende cómo la coalición ha asumido el ‘buen rollo’ como forma política y de atracción de fieles. Llevamos pocos días en esta prefiesta de la democracia, pero de momento se van desvelando líneas nítidas: que Mazón no hace ascos al fango, que no va a dejar tecla ni rincón por tocar en busca de un voto y que su mensaje es asimilar a Puig con el ‘sanchismo’, que supone asumir que este resta y moviliza (en contra) más. Y que el afán de Puig es dominar la campaña, marcar la agenda con anuncios, como el de las familias numerosas para abrir boca, los va a ir dosificando, con el ritmo de una mascletà, mientras nos acercamos lentamente al clímax. Por ahora, sigamos con este frenesí ajenos al cansancio, que el fin de semana demuestra aquella queja a la humanidad de Josep Pla: la gente no sabe aburrirse. Creen (sin razón), decía el sabio con boina, que el hastío es lo más parecido a la muerte. En campaña, la resurrección y la muerte (políticas) tienen fecha y hora.