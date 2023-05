Arribada certa edat fem la vista enrere i se n’adonem del camí recorregut perquè «és bo saber d’on venim per tindre clar cap on volem anar». Pot sonar a tòpic però és una realitat ben certa. Porte cinc legislatures com a alcaldessa, entregada «a full»(com diuen els joves) al poble, que és la meua passió, i junt al meu equip hem aconseguit una gran transformació del Picassent que em va vore nàixer. Em trobe amb la fortalesa necessària per continuar sumant nous projectes al nostre bagatge de gestió municipal i garantir el futur amb objectius reals i planificats.

Picassent és un GRAN POBLE. I ho dic amb majúscules perquè és així. Picassent és un poble pròsper, amb una economia clarament evolucionada: del secà dels nostres besavis passà al regadiu amb la taronja, i per adaptar-se a les necessitats del mercat no hem tardat en engegar nous cultius com són l’aguacate i el kiwi. Tenim el terme més gran de la comarca, el qual, cuidem invertint en la conservació dels camins i promovem esta tradicional font de riquesa amb la celebració del Congrés Citrícola.

Picassent és un poble que aposta per la innovació, la tecnologia i la industria amb tres Polígons Industrials d’ubicació estratègica i en els que no deixem d’invertir pel seu manteniment i millora, factors que atrauen la instal·lació de noves empreses, animades també pels avantatges fiscals que els oferim. Una industria que camina endavant enfrontant nous reptes com és la posada en marxa de la primera Entitat de Gestió i Modernització, una de les millors maneres d’incrementar la seua competitivitat.

Picassent, un municipi que aposta pel comerç local, altre dels motors de la nostra economia. Per això, procurem donar suport a les famílies, autònoms i xicotetes empreses amb campanyes i subvencions, i també accions, com és la tradicional Fira de la Tapa i el Comerç.

Però no és difícil endevinar quina és la major riquesa del meu poble. Evidentment és la seua gent. Picassentins i picassentines solidaris, actius i participatius a través de les associacions, gent de poble que se n’orgulleix de reivindicar les seues arrels i tradicions, gent treballadora i amant de la festa i com no! també de la seua llengua: el valencià. La ciutadania, el motor que ens mou per la la co-creació i creixement col·lectiu de Picassent.