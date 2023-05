¿Dónde está la cultura en esta campaña?

Un día levantas la vista y te das cuenta de que los vencejos ya están aquí. Están desde hace días, pero como tantas cosas importantes, las das por seguras y solo te preocupan cuando no están. Pero nada es eterno. Si la sequía y el calentamiento global siguen a su ritmo, estos vencejos que nunca descansan dejarán de estar.

Levantas la vista un día y el mundo es más ancho de lo que se ve en esta campaña. Es muy posible que el futuro de Europa se esté jugando en el rincón menos europeo (en su sentido cultural). El problema desde hace tiempo con Turquía (y con los países de la otra ribera del Mediterráneo) es que Erdogan es de todo menos modélico, pero el cambio puede ser una operación de riesgo (a peor) desde una mirada europea.

Y un día levantas la vista y caes, como al descubrir los vencejos que buscan un nido, en que una guerra continúa en el otro lado de Europa, aunque cada día la veamos menos. Casi ni está.

Como no está la cultura en esta campaña. O se la están guardando todos para el final. Y pasa como con Turquía, que no sabes si es bueno o malo. Porque quizá es que no importa a nadie. O no importa lo suficiente, porque la política es dinero y en las inversiones hay jerarquías. O tal vez es porque todos están de acuerdo en que es un asunto tan importante que no hay debate. Quizá hemos madurado después de décadas de tirarnos la cultura a la cabeza y utilizar los cargos culturales para colocar advenedizos de turno. Va a ser eso.

Posiblemente ha fecundado el ejemplo del Museu d’Etnologia de València y todos se han dado cuenta de las bondades de sacar la cultura del barro político. L’Etno ahora brilla por haber recibido el título de museo del año en Europa, pero los méritos no caen del cielo. Detrás está el hecho de haber sido respetado por responsables de distintos colores políticos. L’Etno es uno de los espacios públicos más innovadores y atractivos de València y ese salto a la modernidad, siguiendo la estela del centro de etnografía de Neuchâtel, en Suiza, se dio en los años del PP en la Diputación de Valencia. Aquellos gestores supieron respetar la visión de los titulares del museo y, pese a las escaseces por la gran crisis y con más lentitud de la deseada, invirtieron. Y cuando el Gobierno de la diputación cambió de color político en 2015, los que vinieron respetaron la línea que venía trazada.

Para desgracia general, el éxito de l’Etno radica en el hecho de estar en los márgenes. Al no estar en el centro de la discusión cultural (al no ser el IVAM ni el Bellas Artes, siquiera el MuVIM), al importar poco (en claro), a sus responsables se les ha dejado hacer y se han respetado sus criterios. Ojalá se aprenda algo. Decía hace poco su director, Joan Seguí (ya lo era hace una década), que un museo es un instrumento político. Lo decía en su mejor acepción, la de ser un elemento de transformación (y mejora) de la sociedad. Lo que no deberían es ser objetos de utilización política, que es lo común.

Un día levantas la vista y estás solo, ni vencejos rondando el campanario ni museos que ayuden a pensar.