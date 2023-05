Ala societat de la informació en la qual vivim, amb una immensitat de dades disponibles i de maneres d’accedir a la informació, sembla mentida com estem de vegades de desinformats o d’intoxicats de massa informació, poc rigorosa o falsa.

Ho podem vore cada dia, amb la quantitat d’hores que els adolescents, els joves i els no tan joves passem davant d’una pantalla, fins i tot, amb conseqüències negatives com: trastorns de la son, sedentarisme, dificultats en les relacions personals i moltes més.

Estem millor formats en coneixements acadèmics, però estem millor informats? Cada dia és més difícil estar ben informat: certs canals generalistes s’han rendit a la banalitat, a reproduir vídeos que apareixen per internet de successos sense transcendència per a les nostres vides i que només entretenen. També hi ha una marcada adscripció ideològica de cada mitjà i, per tant, triem aquell que ens diu allò que volem escoltar. Cada dia és més difícil tindre informació de qualitat, contrastada, veraç i que no duga darrere una intenció d’influir a l’opinió pública en una direcció o una altra.

Definitivament, estar ben informat, no només de l’actualitat diària o instantània, sinó de temes de transcendència com pot ser la sobirania energètica, universalització d’una alimentació de qualitat, l’accés a un habitatge digne com a dret fonamental, les llibertats individuals, parar la degradació del planeta o del nostre territori més proper, els conflictes bèl·lics, i molt més, és cada dia més difícil.

Exercir la ciutadania és complicat i requereix esforç. Tanmateix, si no tenim consciència de la importància de l’esperit crític per a millorar la nostra societat, caurem fàcilment al corrent general de la desinformació o del refugi en un tipus de pensament tancat en nosaltres mateixos, sense escoltar els altres i negant tot el que no ens agrada. Caldria conrear i valorar la informació de qualitat.