En la movilidad de la ciudad de València hay un error de concepto o de bulto: no se aborda la movilidad con visión metropolitanas sino de ciudad central. Las actuaciones municipales parecen prescindir de este condicionante tan relevante. Es cierto que el ámbito territorial del Ayuntamiento de València invita a interesarse por los censados en él, y a preocuparse únicamente de soluciones a los votantes de la almendra central. Pero más allá de esa situación administrativa está la realidad con 44 municipios considerados área metropolitana. De ellos 31 están a menos de 10 km. del centro, y 13 a menos de 6 km. En ocasiones no sabemos ni distinguir en cual estamos por su proximidad. Del total de 1.580.000 habitantes, una mitad vive en la ciudad y la otra en el resto de municipios.

Sin contar los desplazamientos a pie, se hacen diariamente 2,9 millones dentro de la metrópoli. De ellos 2,1 millones (72%) son en vehículo privado, 0,7 millones (24%) en transporte público, y 0,12 millones (4%) en bicicleta. Estas ratios deben ser clarísimamente mejorados a favor del transporte público. Las distancias cotidianas a cubrir en vehículo (no a pie) son de entre 2 y 15 km. El rango de usos de la bicicleta en este ámbito semi urbano es de 2 a 4 km, lo que se conoce como «la última milla». Por tanto el resto de desplazamiento en movilidad obligada se deben de hacer por medios mecanizados. Dichos medios son los motorizados privados o el transporte público. Empeñarse en que el reparto modal de la movilidad en València será para la bicicleta de más de un escueto 4 ó 5% es autoengañarse. El uso de la bicicleta en la ciudad lejos de crecer ha descendido desde el 2011, salvo en el anillo central. Parece que el uso ha tocado techo.

La movilidad a futuro debe tener como un gran objetivo la sostenibilidad medio ambiental contra las emisiones. Pronosticando a diez o veinte años vista, la movilidad será eléctrica predominantemente: patinete, bici eléctrica, pero también el coche eléctrico (inicialmente híbrido), el reparto de mercancías eléctrico y el transporte público eléctrico. Las distancias metropolitanas y sus condicionantes requieren hoy, y requerirán mañana, asistencia motorizada sin duda, no bastará con pedalear. Los gobernantes no pueden imponer soluciones a los problemas con una receta fácil: obligar y prohibir. Deben hacer cambiar la sociedad, claro que sí, a una velocidad no traumática que permita la adaptación sucesiva y sobre todo con un ingrediente definitivo e inexcusable: dar alternativas a los desplazamientos. Puedes pedir un cambio modal (dejar el coche) si pones en marcha un sustituto (transporte público de calidad). Puedes pedir que se acceda al centro sin automóvil en la medida que la oferta de autobús, metro, tranvía o cercanías sea buena en destinos y frecuencias. De lo contrario ¿Cuál es la solución para los vecinos de los 44 municipios del área metropolitana? ¿Y los habitantes del centro de la ciudad como irán a sus trabajos en la metrópoli? No solo hay que prohibir y obligar.

Es cierto que la Generalitat es quien más recursos y competencias tiene para desarrollar las soluciones de transporte público metropolitano, aunque también la EMT municipal puede dar mucho juego. Y hay que reconocerle a la Generalitat que están trabajando en aumentar considerablemente el servicio metropolitano, y eso que los presupuestos siempre son limitados. Los animo como ciudadano y como profesional a persistir en el camino que hace unos años ya empujó con fuerza el conseller Arcadi España.

Por el contrario no puedo más que reprochar a la concejalía de València que no debería seguir con las políticas de dificultar la movilidad motorizada privada, con más prohibiciones y obligaciones hasta que se despliegue con eficacia los transportes alternativos con garantías de calidad. Con la oferta de transporte alternativo actual, no procede insistir en una movilidad orientada solo a los movimientos con origen y destino el interior de la ciudad. Sí, la bici es excelente, pero no es la solución universal a la movilidad y menos metropolitana. Recordemos que las medidas implementadas por la concejalía de València no han sido consensuadas con el resto de municipios ni las conurbanizaciones de la corona periférica. Algo que parece imprescindible lógico y democrático. Para los que viven fuera de la almendra central la tendencia de la ciudad de València es hacerse inhóspita y hostil, procurarán acercarse al centro sólo por movilidad obligada, y si pueden resolverán sus compras y sus actividades de ocio cotidianas en grandes zonas comerciales exteriores que sí facilitan el acceso y el aparcamiento.

Vivir en el centro de la ciudad se irá convirtiendo en algo cada día más complicado y vaciará barrios históricos, cada vez será más un parque temático para compras de ocio, o turístico. Los trabajadores de la ciudad que cada día van a los polígonos ya emplean un valioso y creciente tiempo en los atascos provocados por las dificultades de circular (contracción de la capacidad vial, o reducción exagerada de las velocidades de circulación) y eso incrementa las emisiones contaminantes. Pasamos de una ciudad amable a una estresante porque también los que viven en la periferia se estresan.

Insisto, el ingrediente indispensable es ‘dar alternativas a los desplazamientos’. Por este orden: primero dar soluciones y opciones a la movilidad actual que se quiere cambiar y luego tratar de modificar los hábitos, y no a la inversa.