A Aldaia entenem la cultura com l’aliment de l’ànima, com un instrument irreemplaçable el qual hem de mimar, una eina generadora d’inclusió social, aglutinadora i catalitzadora de diversitat, promotora de participació i un eix transversal del nostre desenvolupament local. Per això, els successius governs socialistes sempre hem posat el focus en la necessitat d’implementar polítiques culturals sòlides i de qualitat que reforcen la necessitat de compartir de la ciutadania, de reflexionar junts i d’expressar-nos com a societat. Enfortir la cultura és construir una ciutat més culta, lliure i democràtica.

Reforçar la idea d’Aldaia com un poble singular i amb història, però alhora obert i modern, ens impulsa a fomentar el nostre patrimoni cultural, així com a defendre la nostra llengua com un instrument preciós d’expressió que és en sí mateix el tret més distintiu de les nostres senyes d’identitat.

Al mateix temps, volem mirar a la cultura com una activitat que contribuïx també al creixement econòmic, i això implica elaborar polítiques culturals enteses com el conjunt d’actuacions que incidisquen directament en el desenvolupament del municipi i no com a una mera ocupació de l’oci.

La inversió en cultura des de les administracions locals ha de contemplar-se com una inversió en el model de ciutat i donar suport a la indústria cultural, fomentant el desenvolupament i consolidació de les empreses i grups professionals locals.

Per tot això, al nostre poble hem anat creant tota una xarxa d’espais per a la cultura amb el Matilde Salvador, el Gent Jove, el MUPA o el TAMA com a màxims exponents, la RUA com una iniciativa que no para de créixer i la nova Biblioteca com la pròxima meta, perquè volem continuar millorant cada dia.

Perquè la cultura és una gran aventura que mai acaba, és un viatge al passat, és el coneixement del present i també el somni d’un futur millor.