Quedan apenas once días para ganar el futuro, once días para elegir entre la esperanza o el miedo. Once días para decidir la Burjassot que queremos construir: para elegir entre un equipo que trabaja por todas y todos, o la crispación. Para elegir convivencia frente a la exclusión. Todo está por ganar, todo está por decidir.

El 28 de mayo las ciudadanas y los ciudadanos de Burjassot elegirán, y lo harán bien como siempre hacen. Elegirán seguir avanzando con el único proyecto que piensa en el futuro de todas y todos, que ha diseñado para los próximos años una ciudad igualitaria, sostenible, innovadora, con un amplio escudo social. Elegirán el único proyecto que convierte en realidad las esperanzas de cada barrio, de las familias, de la infancia y los mayores, de la juventud, de nuestro comercio local. El 28 de mayo las ciudadanas y los ciudadanos de Burjassot elegirán el único proyecto que garantiza con hechos que, pase lo que pase, nadie se quedará atrás. Elegirán al único equipo que ha trabajado sin descanso para cuidar de todas y todos durante años tan complejos como los que hemos tenido que afrontar. Cuatro años durísimos, pero de orgullo de una ciudad que con todo en contra ha sabido proteger a los suyos y diseñar desde la unidad un futuro mejor. Hemos sido capaces de cuidar el presente mientras trabajábamos por un futuro mejor para nuestra ciudad. Sin ruido, sin insultos. Con diálogo, con escucha, con medidas que mejoran la vida de la mayoría. Es lo queremos para Burjassot: un futuro de convivencia, un futuro para la mayoría, una ciudad de la que todas y todos nos sintamos orgullosos. Una ciudad de esperanza, de ilusión, de todas y todos. Esa ciudad no está ganada. Nada está ganado. Tenemos un futuro por construir. «Haced política, porque si no la hacéis alguien la hará por vosotros, probablemente contra vosotros», defendía Antonio Machado. En once días haremos política, decidiremos con nuestro voto el futuro que queremos. Es momento de defender lo que piensas y lo que quieres para nuestra ciudad, y eso solo podemos hacerlo llenando de papeletas las urnas de Burjassot. Es el momento de movernos por Burjassot.