Les persones tenim poques vies de participació en les institucions que ens governen. Aquestes poques s’han posat en marxa als últims anys. I només ha estat possible gràcies als governs d’esquerres al capdavant de la Generalitat com a la ciutat de València i a altres pobles com el meu, Ontinyent. La democràcia representativa només ens demana a la ciutadania que votem cada quatre anys, però en la participativa, els governs de ciutats o de la Generalitat ens demanen un major grau de compromís a la ciutadania de manera que obren aquestes vies de participació.

En una democràcia participativa hi ha molt més control dels diners públics perquè s’ha d’explicar a la ciutadania on van destinats i no sols publicant als butlletins oficials els pressupostos aprovats. Es tracta, clarament, d’una aposta política per la transparència. Si tenim en compte que encara hi ha gent del PP passejant-se pels jutjats i les diferents audiències, fins i tot la nacional, per temes de corrupció en la Generalitat, podrem entendre que “eixos temps passats” als quals fan al·lusió alguns dirigents actuals del PP, en realitat no són tan passats i que continuen molt vigents. Almenys pel que fa als diners públics furtats.

Maria José Catalá, omnipresent dirigent del PP al territori valencià, supervivent dels governs de la corrupció i actualment candidata a l’alcaldia de la ciutat de València, ha manifestat que si aplega a ocupar l’alcaldia, nomenarà alcaldessa perpètua a Rita Barberà. I donen ganes de riure per no plorar. Vull pensar que a banda d’aquesta mesura folklòrica, i la de millorar el cadafal de la Verge dels Desemparats, la candidata tindrà propostes polítiques per a millorar la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania de València, perquè amb aquestes dos, de veritat que no milloraran gens.

Hem de recordar que Rita Barberà va ser mentora política de Camps sot al govern del qual i, en línia del que ja venia fent-se amb Zaplana a la Generalitat, es van espoliar centenars de milions d’euros per la corrupció. Fins i tot la mateixa Barberà es va veure esguitada pels regals que va rebre per trames com la Gürtel. I ara, a més, ha eixit a la llum que també va rebre nombrosos regals relacionats amb la trama del cas Azut, on continua implicat el seu cunyat, l’advocat José María Corbín i el seu vice alcalde, Alfonso Grau. Però sembla que aquest “xicotet detall” no és important per a la candidata del PP. Deu ser que com ella ve d’aquesta “escola” ho veu normal.

Tot això, juntament amb la presència a la campanya d’un candidat a la presidència a la Generalitat condemnat per violència masclista com ho és el del partit ultradretà, ens deixa un panorama desolador si pensem que poden aplegar a governar. Perquè com diu aquest home, “ells no es mouen d’on estan”. I té tota la raó perquè fa més huitanta anys que no s’han mogut. Continuen amb un pensament feixista, masclista, xenòfob i autoritari contrari al pensament democràtic. Ah! I que no pensen moure’s d’aquest espai caiga qui caiga. Mira, amb això són coherents...

Jo no vull a aquesta gent al capdavant de les institucions. No tenen propostes per a fer més rica la democràcia. No ens consideren com a ciutadania, sols som contribuents que paguen els seus excessos de tota classe, com a ciutadans de segona.

I de les dones i els nostres drets, ni parlar-ne perquè, per a elles i ells l’únic paper que tenim és el de paridores i cuidadores. I va a ser que no, que aquest no és el meu model i no em representa per a res. Per això no els vull al capdavant de les institucions.