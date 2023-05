Si ens guiem per les enquestes, renovar el pacte del Botànic és probable (segurament més que mai), i que el PP continue a l’oposició malgrat ser el partit més votat és possible (també més que mai). Diran que l’enquesta del CIS no és la veritat revelada, que la demoscòpia és una ciència inexacta i que és a les urnes on s'hi materialitza de forma sincera i veraç la connexió entre electors i elegits. Però té mèrit un nou Botànic quan al PP li riuen les gràcies quasi tots els mitjans. Ara cal que el votant siga coherent i l’opinió que ha donat a l’enquesta es corresponga amb el vot que posa a les urnes.

El III Botànic s’ha de construir sobre noves bases que contemplen, entre altres, solucionar l’infrafinançament i el Corredor Mediterrani. No pretenc impartir lliçons, cosa per a la qual no em sent autoritzat, però en aquests temes estem com la Porta d’Alcalà: veient passar el temps. Pletòrics de bones intencions, les mateixes que empedren el camí de l’infern. El 28 de maig votarem per les promeses de gestió futura, però sobretot votarem per la gestió realitzada. I com el millor candidat i la millor campanya és una bona gestió, si a les properes eleccions el finançament i el Corredor continuen en el Credo, és a dir, que “han de venir”, el desencís latent esdevindrà desafecció. L’experiència històrica ensenya que entre elegit i elector no hi hagut mai amor durador.

Hauran observat que, en tocant a finançament i Corredor Mediterrani, la paciència se m’acaba. Com a tants valencians que en eixes qüestions hem demostrat una paciència de magnituds bíbliques. Que hi haja dificultats és comprensible, però la inhibició és inacceptable. I com que no es fan truites sense trencar alguns ous, si volem que ens prenguen seriosament amenacem els partits amb no votar-los si no resolen ambdós problemes. Només tindrem finançament just i Corredor el dia que els partits —PSOE i PP sobretot— creguen de debò que si tornen a defraudar-nos deixarem de votar-los.