Primer, les dades. En València aproximadament una de cada quatre persones som majors de seixanta-cinc anys. A més, en el que va de segle XXI, la població valenciana amb d’edat superior als 80 anys s’ha duplicat. Hi ha un augment continu de l’edat mitjana de la població que ha arribat en 2022 a 44’9 anys.

Ara, els fets. Hi ha una forta relació entre edat i grau de dependència: el 32% de les persones majors de 65 anys tenen algun tipus de discapacitat. Este percentatge es redueix al 5% en la resta de la població i augmenta fins al 54% en les persones majors de vuitanta anys. Unes dades ens obliguen a fer un tractament específic de la situació basat en tres plantejaments bàsics:

• Garantir un envelliment actiu i saludable

• Incloure a les persones majors en la gestió quotidiana de les ciutat.

• No desarrelar a les persones del lloc on han viscut. I això vol dir, entre altres coses, l’oposició nítida a les macro residències.

Com fer-ho? Amb una idea bàsica: possibilitar a les persones majors que visquen en la seua vivenda amb totes les facilitats, mentre siga possible. Açò implica una atenció social específica que hem anat desenvolupant en els últims anys. Així hem potenciant l’ajuda a domicili (amb un increment del 62% respecte a 2015), la teleassistència (amb un creixement del 33%), el menjar a domicili (que hem incrementat respecte a 2015 en un 350%). Vull destacar que hem acabat amb la llista d’espera de la dependència, augmentant en un 420% les persones reconegudes en el dret a rebre ajudes a la dependència respecte al 2015. També hem incrementat de forma significativa les ajudes econòmiques al lloguer o per altres motius(un 85% respecte a 2015). En definitiva, tot un conjunt d’accions dels serveis socials que han incidit de forma satisfactòria i directa en les persones majors.

Però encara volem fer més. Per açò proposem la creació de residències de barri que no desarrelen a les persones majors del lloc on viuen i que, en alguns casos poden realitzar-se a partir de cooperatives de caràcter intergeneracional d’habitatge, amb espais comuns de cura i de convivència. A la vegada, cal crear centres de dia amb unitats específiques de malalts d’Alzheimer i crear nous centres socials amb una presència important de serveis dedicats a persones majors. En este sentit estan previstos la construcció de quatre nous centres en els barris de Benicalap, Russafa, Benimàmet i la Llum.

La ciutat ha d’avançar globalment en amabilitat cap a les persones majors i açò ha de vore’s en el carrer. Per este motiu proposem la instal·lació de lavabos públics en tots els jardins de la ciutat com ja hem començat a fer en el Jardí de l’antic llit del riu Túria i en la plaça de la Reina. En tots els casos, aniran acompanyats de fonts d’aigua fresca de caràcter públic per a lluitar contra les ones de calor, sense oblidar que les persones majors necessiten seure’s amb major freqüència i és imprescindible la col·locació de bancs en tots els llocs freqüentats per la gent gran. Perquè des de Compromís sostenim que la qualitat urbana d’una ciutat es mesura fonamentalment per la qualitat de servicis que presta a qui més ho necessita.

A més, defenem el dret de les persones majors a adequar-se a una societat cada volta més informatitzada, com ocorre amb la banca i molts servicis bàsics que no tenen en compte que moltes persones pateixen la bretxa digital. Per això, des de Compromís continuarem treballant perquè l’Ajuntament intensifique la seua ajuda a tots les persones majors perquè puguen accedir en igualtat de condicions a uns servicis que són tan seus com de tota la ciutadania.