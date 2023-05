Votar se conjuga en futuro

Quién lo diría a la vista de cómo bulle la cazuela hoy, de esta explosión turística que parece que no tiene fin, pero esta ha sido una legislatura muy difícil. Histórica y dura. Atravesada por una larga pandemia declarada menos de un año después de las últimas elecciones y que hemos decidido dar por superada a pesar de que sigue dejando víctimas cada día. Y una legislatura rematada a falta de un año largo de los comicios por una guerra en la tranquila Europa que ha sacudido los pilares de las geopolítica mundial y ha bombardeado las economías caseras.

Pero la historia no vota. Ni se vota con sentido histórico. Si algún candidato contaba con ello, puede entregar las armas. Las elecciones son futuro y expectativas. El pasado cuenta para castigar y buscar gobernantes diferentes, pero muy poco, casi nada, diría, para aprobar y apoyar lo realizado.

El votante es un cliente exigente, que da por hecho que el electo está para solucionarle problemas y no meter la pata. Si el (o la) gobernante es de su cuerda y lo ha apoyado con su papeleta, será más condescendiente en su valoración, pero a la hora de votar lo importante son los proyectos a realizar, no los balances de gestión. Esos valen para criticar, pero no para motivar. Por eso en las campañas se oye tanto aquello de ‘ilusionar’ al electorado. Y una ilusión es un sueño, un futurible, humo. La política en elecciones es eso, convencer que puedes construir un mundo cercano mejor. Lo que hayas hecho en el pasado te hará más o menos creíble, pero solo con lo hecho y dejándote llevar tienes muchos boletos para un corte de digestión la noche electoral. Es injusto, pero los humanos necesitamos el incienso de los sueños.

¿Oyen hablar mucho de la pandemia o de la guerra estos días? Yo no. Lo que queda de todo este contexto son los precios disparados que encuentras en el supermercado, la sorpresa del tique cuando sales a cenar o los ojos desorbitados cuando buscas una habitación de hotel. Lo que se oye es mucho ‘sanchismo’ y mucho Bildu y ETA.

Dirán que ‘la cuestión vasca’ (otro penoso eufemismo de los tiempos del terror) también es pasado y sí, lo es. Por fortuna y gracias a todos. Pero ahora han puesto fácil (lo necesitan para fidelizar a su parroquia) que vuelvan a ser tema del día.

Y por eso de que el pasado funciona sobre todo para castigar se repite tanto estos días eso del ‘sanchismo’. Es la manera más efectiva que la derecha ha encontrado para deslegitimar a Ximo Puig (lo de los contratos de Morella lo dejaremos para otro día). «Delegado del sanchismo» es el primer dardo que lanzó Carlos Mazón al ‘president’ en cuanto se cruzaron en un debate. Significa que los principales oprobios son los imputables a otro. Dice bastante de esta campaña, que nadie sabe cómo acabará, pero que con estas artes se va jugando.