Las redes sociales premian el conflicto. Los portadores de la moral y la verdad más absoluta, sean del partido que sean, se convierten en expertos de cualquier tema en cuestión de minutos. La vehemencia con la que se posicionan a favor o en contra del tema del día es abrumadora. Cuando hablamos de la polaridad de la sociedad no implica que cada vez haya opiniones más extremas, sino que todos nos vemos obligados a posicionarnos sin la oportunidad de, simplemente, no tener una opinión, bien sea porque el tema no nos interesa o bien porque preferimos estudiar concienzudamente un asunto antes de emitir un juicio de valor.

Por ese motivo nunca opino sobre asuntos que no sean de carácter exclusivamente municipal, que es de las pocas cosas que de verdad conozco en profundidad. Ya hay demasiado ruido en el ambiente. Esa polaridad que comentaba se puede extrapolar a la vida en un pueblo: encasillar a las personas, decidir si la última iniciativa del ayuntamiento está bien o mal u opinar sobre si el concierto de fiestas va a ser un éxito o un fracaso, sin medias tintas. La labor de un gobernante debe ser trabajar para toda la ciudadanía desde el corazón. Se equivocan quienes prejuzgan y encasillan a las personas por tener ciertas aficiones, inclinaciones religiosas o venir de determinada familia. Estos años me han servido para conocer a muchas personas y aprender de ellas. En todos los sitios cuecen habas y en todos los sitios hay gente maravillosa. Sin embargo, tantos las redes sociales como determinados partidos políticos en los extremos ideológicos viven de enrarecer el ambiente, de centrarse en las cosas que nos separan y no en aquello que nos une, que es mayoría. Es una labor colectiva hacer un esfuerzo para respetar, empatizar y tratar con consideración y amabilidad a nuestros semejantes. Tratemos bien a la gente y las cosas nos irán mejor. Hagamos lo que esté en nuestra mano para ser felices.