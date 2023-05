El proper 28 de maig, la ciutadania de Xàtiva es troba front a una decisió de la major transcendència: apostar pel futur o tornar al passat.

En aquests darrers huit anys hem aconseguit deixar enrere un passat de corrupció i endeutament. Actualment, els comptes de l’ajuntament estan sanejats i s’han assentat els projectes que marcaran el futur de la ciutat. Però cal continuar duent a terme ixes polítiques de futur.

Hem apostat per la inversió en ampliació i millora de serveis públics com a motor de reactivació econòmica i treball, aconseguint les millors xifres d’ocupació dels darrers 15 anys.

Comptem amb el recolzament inestimable de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig, que té projectes pressupostats a la nostra ciutat en l’entorn dels 60 milions d’euros, el major volum d’inversió que hi ha hagut a Xàtiva en les darreres dècades.

Inversions i projectes que no són el caprici d’un alcalde, sinó que es destinen a serveis públics que venen a cobrir necessitats reals de la ciutadania, com la nova residència per a gent gran, el nou centre de salut Cecilia Sanz, l’hotel-escola Murta, l’aparcament públic a l’estació d’autobusos, el centre de dia per a persones amb diversitat funcional o la renovació dels centres educatius del Pla Edificant, entre altres.

Per a desenvolupar aquest il·lusionant projecte de ciutat que tenim els i les socialistes, cal confiar en un equip solvent, amb experiència en la gestió, però també amb gent jove.

Un equip divers i transversal que representa millor que cap altre el teixit social de Xàtiva. I un equip que duu l’honradesa com a bandera, amb 0 casos de corrupció des que els socialistes governem la ciutat.

Un grup unit de persones que només tenen com a objectiu sempre Xàtiva. L’elecció és clara: continuar apostant per polítiques de futur per fer de Xàtiva una ciutat amb major qualitat de vida o tornar al passat que tant ens ha costat de superar.