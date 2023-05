Demasiados fantasmas

La rutina es una cadena de ritos en los que nos reconocemos. Para mí los miércoles no lo son del todo sin la columna de Leila Guerriero (El País). Habla esta mañana de fantasmas, de la búsqueda de espectros personales. ¿Quién no lleva alguno consigo? Justo en la radio vociferan el presidente del Gobierno y la portavoz de la derecha sobre las candidaturas manchadas de sangre de Bildu. Más fantasmas del pasado. No falta ni el 11M de 2004 en esta campaña de 2023. No falta tampoco el catalanismo, esa amenaza que tantos réditos ha dado en estas tierras. Siempre me ha costado verla, pero debo estar equivocado, porque el PP la continúa repitiendo, y no es el único. Supongo que es cuestión de las gafas a través de las cuales se mira la realidad. Para avistar el panorama lo más importante es la torre de observación. Así soy sensible a las denuncias del centralismo en España y me cuesta apreciar el que ejerce València, que sí que observa Manuel Alcaraz desde Alicante. Pero hay límites: la redundancia en la mirada hacia la culpable Madrid es otra forma de desempolvar un fantasma cuando interesa, porque es más sencillo y eficaz que parar la atención en nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo y hacernos valer.

Para no aburrir, lo que quería decir es que la facilidad con que activamos viejos fantasmas en este país es directamente proporcional a la dificultad para zanjar de verdad los conflictos. Somos especialistas en cierres en falso, en resoluciones tácitas de los problemas. No es que los acuerdos con firma y protocolo, como el de Irlanda del Norte, garanticen la extinción de enfrentamientos, pero al menos todo está más claro y los actores no se mueven entre tantos sobreentendidos. Aquí son los hechos los que cancelan los conflictos. No ha habido una paz formal con ETA tras su sangrienta historia, sino un abandono de la actividad armada por la presión social, política y, sobre todo, policial. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en alguna comisión parlamentaria sobre el atentado yihadista del 11 de marzo de 2004, así que continúan sobrevolando en ocasiones teorías paralelas, hechos alternativos. El sí sonoro de la bancada del PP en el Congreso a la pregunta de si creían que Pérez Rubalcaba era cómplice de ETA es más que significativo de los fantasmas que nos rondan. La batalla de València no es comparable, ni de lejos, a estos hechos. En lo nuestro, incendiario y filológico, llegamos a cerrar algo con el acuerdo político para la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, pero después sus dictámenes han tenido una aceptación parcial, según las circunstancias políticas del momento, así que el fantasma de qué somos y qué queremos ser continúa reapareciendo. Mientras los fantasmas perduran, las etapas no terminan de irse, la página continúa sin pasar.