Ja hem presentat el nostre Programa de Govern, que és la continuïtat del que he liderat els darrers dos anys com a alcalde. Anys en els que hem avançat amb força, però tot pot frenar en sec si Gandia torna a viure episodis foscos del passat. Ens juguem seguir avançant, o retrocedir.

Per això, amb el programa propose renovar la confiança en els socialistes i en mi mateix. Per a mi, el primer és sempre Gandia i la meua forma de governar és i serà escoltant i actuant. I per això demanem que ens ajudeu, perquè junts podrem fer-ho encara millor. Perquè les nostres empreses i sectors productius facen millor el que ja fan bé, perquè les famílies tinguen un projecte de vida encara millor.

Tot el que hem aconseguit en la legislatura que acaba ho hem fet junts. Amb vosaltres hem aconseguit ajudar aquells qui més ho necessitaven, hem enfortit la nostra economia i hem atret inversions com mai havíem vist.

Ara mateix gestionem més de 130 milions d’euros en projectes que hem negociat amb altres administracions i que estan en marxa o a punt de començar.

Si la Gandia que voleu és una ciutat que continua avançant, que genera economia i llocs de treball, que es renova de la mà d’inversions públiques i privades, no ho dubteu: l’equip que lidere està format per persones que, com jo, tenen com a prioritat treballar pels seus veïns i veïnes.

Esta és la primera vegada que em presente com a alcalde, però ja em coneixeu, i també la meua manera de governar calmada, moderada, capaç d’entendre’m amb tots i de pensar en tots. Demane per això una oportunitat, i quatre anys més per desenvolupar el nostre projecte. Quatre anys amb una àmplia majoria, que no ens faça dependre de ningú més que de nosaltres mateixos, i que alhora puga governar amb tots per a consensuar, sobretot les coses més importants.

Quatre anys més per a seguir mirant endavant, perquè el millor sempre està per vindre. Per a que guanye cada ciutadà. Per a que guanyem junts.