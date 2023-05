La mejora de los servicios a la ciudadanía es un tema clave para el desarrollo de cualquier ciudad, y Sagunto no es la excepción. Con el reciente anuncio de la instalación de Volkswagen en el municipio, la mayor inversión industrial de la historia reciente del país, es importante que la ciudad esté preparada y que los servicios públicos estén a la altura de las necesidades del nuevo escenario. Por este motivo, desde el anuncio de la instalación del gigante alemán, trabajamos para abordar los retos a los que nos enfrentamos. Porque el Sagunto del mañana tiene que estar cuando arranquen los motores de la gigafactoria. Generalitat y Ayuntamiento diseñamos la ciudad del presente y del futuro.

En este sentido, la Generalitat Valenciana ha dado un paso al frente. El compromiso del gobierno de Ximo Puig se demuestra con la apuesta decidida de la construcción de una nueva Ciudad de la Justicia, la ampliación del Hospital, un nuevo instituto y tres nuevos centros de formación profesional integral. También una nueva residencia para mayores y un CRIS, el planteamiento de nuevas conexiones a la ciudad o la mejora del transporte metropolitano. Todo ello un revulsivo para la ciudad y su porvenir. Pero esto no es un compromiso con la ciudad como sujeto abstracto.

En un mundo globalizado y con unas posibilidades de teletrabajo crecientes, ya no solo competimos en aspectos como infraestructuras portuarias o personas formadas. Naturalmente esos siguen siendo elementos clave, pero la calidad de vida se ha convertido en un componente a tener en cuenta para captar inversiones y en ello somos una potencia mundial. Los gobiernos socialistas estamos apostando por avanzar en todos los frentes, en infraestructuras de transporte, pero también en infraestructuras sociales. No solo por justicia social (que está en nuestro ADN), sino también para tener una región cada vez más competitiva, una Comunitat de oportunidades. Nuestra ciudadanía merece que no renunciemos a nada.