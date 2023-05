La resposta, benvolguda lectora, benvolgut lector, la podràs trobar este cap de setmana a la ciutat de València. El PP i PSOE celebren els seus actes centrals de campanya. I per a l’ocasió comptaran amb la presència d’Alberto Núñez Feijóo, i de Pedro Sánchez. Els jefes. Els que sempre tenen l’última paraula quan es prenen les decisions des dels àmbits de poder de populars i socialistes. Així ha sigut fins ara i així serà sempre.

Segurament, formar part d’un partit d’àmbit estatal té molts avantatges per als seus candidats: més recursos per a fer campanya o més visibilitat als mitjans de comunicació. Però suposen un gran problema per als valencians i valencianes: eixe suport no és gratuït. Es paga amb silencis, obediència o seguidisme. És el que passa quan hi ha jefes, que existeix una jerarquia. Dit d’una altra manera: «donde hay patrón no manda marinero».

Eixa manera de funcionar l’hem vista amb el finançament. Ni el PP quan governava ací i allà -amb majories absolutes- ni el PSPV quan ha governat ací i allà, han solucionat el problema de l’infra-finançament valencià. Fins i tot hem vist com, amb pocs mesos de diferència, els crits i la indignació des del Palau de la Generalitat baixaven exponencialment d’intensitat quan «els seus» entraven en la Moncloa. Ho vàrem vore amb el PP en 2011 i amb el PSOE des que mana Pedro Sánchez.

Del finançament depenen moltes coses: la nostra educació, sanitat, polítiques de vivenda, serveis socials o suport als sectors productius. Però, de què depen tindre o no un nou sistema de finançament?

En primer lloc, de tindre un president que no module la seua reivindicació depenent de qui governa a la Moncloa. Mane qui mane al govern central, la veu del president s’ha de sentir alta i clara. En segon lloc, dels números. Com més força i més suport tinga un partit d’ací que defense els nostres interessos, més capacitat tindrem d’influir allà, on es prenen estes decisions. Així ha sigut amb altres territoris, i així serà també per als valencians i valencianes.

Deia que este cap de setmana podrem observar com els «jefes» de PP i PSOE venen a València als seus mitins centrals. Compromís també celebrem el nostre acte principal, però, a diferència d’altres partits, als nostres participarem els candidats i candidates de Compromís.

Formar part d’un partit 100% valencià té alguns inconvenients: menys recursos o menys visibilitat mediàtica. Però tenim les mans lliures per a defensar els interessos d’ací.

Si jo soc elegit president, ningú em donarà ordres ni de Génova ni de Ferraz. I no és poca cosa. L’infrafinançament continua sense solució perquè fins ara els presidents d’ací han actuat massa vegades com a delegats dels seus partits, més que com a màxim representant dels cinc milions de valencians i valencianes.

Ja sabem el resultat de tindre presidents que reben ordres dels seus jefes a Madrid. Per què no provem amb un partit que només respon davant els valencians i valencianes?