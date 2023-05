En poco más de una semana estaremos votando y desparecerán, entre otras cosas, las promesas millonarias que durante estos días ha lanzado el presidente del Gobierno en su carrera alocada por buscar votos fáciles y ensombrecer el trabajo de alcaldes, presidentes autonómicos y candidatos.

En unos días sabremos qué personas se convertirán en los alcaldes y alcaldesas que dirigirán los proyectos e iniciativas que tendrán como fin solucionar los problemas de toda la sociedad los próximos cuatro años. Y sí, de toda la sociedad. Porque cuando un candidato obtiene el mandato social para dirigir la alcaldía de su pueblo tiene como gran objetivo asegurar el bienestar de toda la ciudadanía, dar respuestas a las demandas de todos, afrontar con valentía las dificultades y cumplir con el servicio público al que nos hemos obligado al presentarnos a estas elecciones.

No comprendo a estos alcaldes que desempeñan su función olvidándose de una parte de la sociedad, que únicamente respetan las costumbres de los suyos, que sólo apoyan iniciativas que llegan desde su partido y se olvidan de la centralidad que se nos exige a todos los representantes públicos. No me valen las siglas que rechazan y menosprecian iniciativas porque llegan de los «otros» o que no invierten en determinados barrios porque no les apoyaron en las elecciones. Y menos me valen esos partidos que se vanaglorian cuando con sus comportamientos y decisiones sólo buscan herir sentimientos de los votantes de otras organizaciones.

Por eso, ahora es el momento en el que debemos confiar en los candidatos que trabajan por el bien común de todos, que respetan la diversidad y no se dejan atrapar únicamente por sus siglas e ideología. Y esa centralidad sólo la defiende el Partido Popular, no lo van a encontrar nunca en el sectarismo que Ribó y los socialistas han impulsado en el Cap i Casal. Porque después de las elecciones llega el pistoletazo de salida para trabajar, pero siempre para trabajar por todos.