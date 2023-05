El mon és global i interconnectat, el que passa a la Xina o a Madrid segurament ens afecta i importa, tot està a un clic de distància, però generalment no son les nostres preocupacions diàries. El 28M tenim eleccions locals i molts estan interessats en difuminar i evitar les necessitats reals de Llíria i utilitzar un discurs globalitzat i demagògic. Segurament perquè no coneixen Llíria i les seues demandes i no han estat quatre anys implicant-se amb els diferents col·lectius de Llíria, o tal volta se n’adonen que estem treballant molt i bé.

Primer com a persona i ara com a alcalde, a més d’informar-me del que passa fora, la meua prioritat han sigut els 227km2 i els 24.000 ciutadans de Llíria. La meua vocació i obligació son conèixer els problemes dels comerciants per a alçar la persiana i tindre un comerç de qualitat. Ampliar i diversificar l’oferta cultural per a tots i aconseguir que la gent jove disfrute de concerts i festivals i diguen que ací passen coses positives. Que el llirians que viuen a les urbanitzacions per fi comencen a tindre respostes als seus problemes urbanístics i apliquem seriosament una urbanització amb contribucions especials. Que es practique esport en les millors condicions possibles o que els magnífics músics de Llíria estudien a un conservatori molt més econòmic. Quan alguns anuncien l’apocalipsi mundial, jo treballe i m’ocupe de l’IES i el col·legi que construïm a Mura amb 15 anys de retard. Quan agiten la por i l’odi, em preocupe perquè tot el veïnat gaudisca dels millors serveis possibles, d’una bona convivència ciutadana i que la gent passege i converse als nostres carrers nets i amb vida. Que el polígon de Carrasses s’ompliga d’empreses que generen treball i que les entrades a Llíria siguen dignes finalment. Per a construir la Llíria que volem, hem d’aplicar el que hem après dels nostres avantpassats i lluitar pel futur dels nostres fills als 227km2 de Llíria. És la meua responsabilitat i el meu compromís.