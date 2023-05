En apenas una semana acudimos a las urnas para corroborar que el cambio es posible. El proyecto del PP es el de un gobierno abierto, sin exclusión ninguna, y por eso nos dirigimos no solo a una parte de los valencianos sino a todos los que saben de la necesidad de un cambio, aquellos que están hartos de la actual situación y se suman a la ilusión de pasar página con una nueva etapa. Y eso solo lo puede hacer la única alternativa, el PP.

Llega el momento de poner en marcha medidas concretas y efectivas para desatascar una sanidad pública colapsada; luchar contra el infierno fiscal de los gobiernos de Puig y Sánchez, aprobando desde el primer día bajadas de impuestos sobre todo a las rentas más bajas; mejorar la prestación de los servicios sociales y, en definitiva, facilitar que los ciudadanos puedan llegar a final de mes, cada vez más ahogados por la inflación, la subida de las hipotecas y la progresiva degradación de los servicios públicos por falta de gestión.

A estas alturas ya estamos cansados de tanta palabrería hueca y promesas de futuro de quienes no han sido capaces en ocho años de poner en marcha lo que ahora proponen sin ningún rubor, como si fueran unos recién llegados.

¿Por qué no han construido una sola vivienda de protección oficial? ¿por qué no han hecho un solo hospital nuevo y ahora se les llena la boca anunciando maquetas mientras hay centros de salud cerrados y no apuestan por la sanidad pública? ¿por qué el 80% de los centros escolares que prometieron siguen sin construirse? ¿por qué han abandonado nuestros montes, se degrada la costa, las Cercanías funcionan peor, han ralentizado el corredor mediterráneo o paralizan la llegada de inversiones? Mientras todo esto pasa, la Generalitat dispara un 80% el gasto político, 4.000 millones de euros más, y estamos a la cola en sanidad, en financiación, en renta per cápita, en nivel medio de pensiones y sobre todo en prestación de servicios sociales.

Llega el momento del cambio, de decidir si apostamos por una sanidad eficaz, universal, pública y gratuita, sin esperas interminables; por la rebaja de impuestos y por facilitar el acceso a la vivienda. De elegir con nuestro voto si vamos a poder ser libres para decidir lo que realmente queramos ser. Sin prejuicios, sin ninguneos, reivindicando nuestra tierra por encima de cualquier otra cosa, ante Madrid, ante Bruselas o ante quien corresponda, sin agacharnos ante nadie.

La cita electoral no es el objetivo final sino el comienzo del gran proyecto que queremos poner en marcha para una Comunitat Valenciana referente y líder, una tierra que cree en sus posibilidades. A partir del 28M tenemos ya preparadas para aprobar de forma inmediata cien medidas urgentes y concretas para cambiar el rumbo que merece la Comunitat y sus cinco millones de habitantes.