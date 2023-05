Mensaje desde esta ventana

«No sé si existen ventanas allá a donde voy, pero si existen me sentaré junto a una de ellas y pensaré en ti». Es la nota que un viejo inmigrante le deja a su mujer poco antes de morir. Lo cuenta el pensador griego Theodor Kallifatides en un hermoso libro sobre los orígenes, su búsqueda y su fracaso, Un nuevo país al otro lado de mi ventana.

Esto debería ser un diario político, pero cuando acumulas hojas de calendario arrancadas y los años caen empiezas a considerar que hay palabras que no puedes dejar para mañana. Cuando los aniversarios empiezan a ser ventanas más hacia el pasado que al futuro conviene no dejar mensajes guardados, porque en tus bolsillos nadie hurgará en busca de días azules y soles de la infancia. Se ha escrito poco sobre los bolsillos, un complemento poco literario. Saramago decía que son la providencia de los tímidos y sabía bien de qué hablaba. Las manos son lo primero a esconder cuando unos ojos se posan en ti.

Ahora que para mí son días de aniversario y el pasado empieza a pesar, una de las pocas verdades de las que estoy seguro es que he sido mejor padre que hijo. No es una gran sorpresa. Muchos caminamos cada día sobre esta conclusión, porque la vida cuesta y es de aprendizaje lento hasta atisbar que esto va más de ofrecer que de recibir. O al menos con eso quiero consolarme. La familia se sustenta sobre la figura de los padres. Para los hijos queda la libertad, las ganas de volar.

Son generalidades de día de aniversario, en que te da por pensar y pasar lista a tus años. Son ideas sin hilar de sábado de campaña, que significa trabajo, pero que siempre tiene algo diferente, como si el día tuviera adornos y guardara otras expectativas, no solo cumplir y sacar adelante unas cuantas páginas.

Es día de campaña y de los grandes, de los que el candidato no puede tener las manos en los bolsillos, le toca dejarse ver y empezar a enseñar todas las cartas, porque el camino empieza a agotarse. Desde la ventana comienza a ver el final del trayecto. Es momento de dudas para los candidatos, de examinar lo andado y pensar qué tuercas hay que apretar porque todo ya no puede ser, el tiempo empieza a ser limitado y hay que elegir los objetivos. Y pensar que cansancio es un sustantivo imposible en esta cuesta abajo. Ahora, estos actos grandes, de visión masiva, son para dar señales de vida y motivar a los propios para que no se olviden de ti y se planteen estar a tu lado el día señalado.

Estos días grandes exhiben la primera gran frontera en las democracias, que no es entre derecha e izquierda, sino entre quienes participan y quienes prefieren evadirse o mirar desde otra ventana. Desencantados, resentidos, ausentes…, en esa cesta caben muchos tipos de fruta. La tendencia es a crecer, es un gesto de normalidad si se miran las democracias vecinas, pero nunca es un buen síntoma que una sociedad destile excluidos del sistema. Como puede ser normal que la ultraderecha tenga en los más jóvenes, los nuevos votantes, los de 18 a 24 años, su principal cesta de apoyos. Eso dice el último CIS. La atracción por los extremos puede ser normal como acto de rebeldía, pero no es buen indicio, porque significa que hemos entrado en el camino de la normalización de ciertos mensajes e ideas que corroen la democracia.

Es otro día, que no es poco, y desde esta ventana que empieza a estar ajada quería comenzar a dejar algún mensaje para el futuro en mis bolsillos vacíos.