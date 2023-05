Para tener una democracia plena se debe exigir transparencia y cumplimiento de la palabra dada. Por ese motivo, cuando llega el momento de explicarle a nuestros vecinos y vecinas cuál es nuestro programa, nuestras propuestas, siempre he tomado la decisión de escoger cinco o seis cuestiones en las que comprometerme personalmente. No en grandes promesas, sino en compromisos concretos y reales que pudiesen ser exigibles en el futuro. Me enorgullezco de haber podido cumplir la mayoría y de haber explicado el porqué de aquellos que no ha sido posible y, por ese motivo, en esta ocasión vuelvo a comprometerme con Torrent en 6 cuestiones que considero importantes.

Desde las subvenciones para el cambio de bañeras por duchas para mayores y personas con movilidad reducida, una cuestión en la línea de mejorar el bienestar de quienes más lo necesitan, a un programa de subvenciones para la atención psicológica de jóvenes, una cuestión que nos preocupa y sobre la que queremos echar una mano, desde la sencillez de nuestros medios, dándoles libertad y fomentando la salud mental entre nuestros jóvenes. Pero también el fomento del estudio y la cultura, herramientas que fomentan la igualdad de oportunidades con una Biblioteca de barrio con sala de estudio en la Zona Alta/Camí Reial . Para los más pequeños, nuestra prioridad, hemos planteado dos propuestas diferentes; en primer lugar, la Urgencias pediátricas en Torrent, y en segundo, un espacio de juegos infantil y juvenil, 13.000 m2 junto a la Ciutat Esportiva, para que disfruten, que es lo que toca. Por último, en la línea de la sostenibilidad y de la construcción de una ciudad más amable, me he comprometido a la creación de 900 plazas de aparcamiento perimetrales, una manera de generar más y mejores espacios para la ciudadanía en nuestra ciudad. Estos son mis compromisos con Torrent, con sus vecinos y vecinas.