Francisco Brines no se fue

«La palabra de la poesía temblará siempre sobre el silencio y sólo la órbita de un ritmo podrá sostenerla. (María Zambrano).

Hace dos años que nuestro gran poeta, Paco Brines, se fue… sin irse. Sus poemas son su voz y su existencia: «Ya es todo feliz vida:/y ante el verdor del pino,/ los geranios. La casa,/ la blanca y silenciosa,/tiene abiertos balcones,/Dentro vivimos todos». «Porque todo va al mar:/y el hombre mira al cielo/que oscurece, la tierra/ que su amor reconoce/ y siente el corazón/ latir. Camina al mar/ porque todo va al mar».

Aún resuena su voz de hace años cuando en una entrevista me dijo: «El poema es un cuerpo que se ha creado milagrosamente ante ti. Sientes que la mirada que has dirigido al mundo desde el poema, como resultado, te ha dado un mundo con mayor claridad o con mayor oscuridad, no importa, con alegría o con dolor, pero nuevo e intenso». Le escuchaba atentamente, sin apenas moverme. Le miré… mirando sus profundos ojos oscuros lejanos y melancólicos. Me atreví a insinuarle sobre la tristeza y el dolor. Él continuó: «Yo escribo sobre la pérdida, entonces el esplendor del mundo. El amor, yo cuando lo he tenido no he podido hacer un poema sobre ello. Yo no he escrito nunca ningún poema sobre la felicidad, desde la alegría profunda, sino desde la pérdida de ello con una mirada que puede ser melancólica, depende… Si yo amo la vida, tengo una manera de ser en que hablo desde la pérdida de la vida, entonces de lo que soy consciente de que eso que amo se va y es cuando mi voz es elegiaca». «El poema, comentó, si uno tiene la fuerza de acabarlo/ da siempre un respuesta».

Unos años antes fui también a verle. Lo leía con la admiración y el amor como quienes sienten en la poesía la honda palpitación del espíritu de la que habla Machado. Empezaba a tener premios y me atreví a decir mi verdad: «Brines es uno de los mejores poetas españoles y eso hay que decirlo muy alto». Pasados los años en 2020 le fue reconocido por toda su trayectoria al otorgarle el mayor premio de literatura en lengua castellana, el Miguel de Cervantes.

A este reconocimiento se une el hecho de que sus Majestades los Reyes se lo entregaron en su propio y bello domicilio de l’Elca. El pueblo de Oliva se sintió una vez más orgulloso de su Poeta. Brines, no se ha ido, está hondamente vivo en cada uno de sus poemas y como legado ha dejado la Fundación Francisco Brines, creada en 2019. El objetivo de esta institución es preservar la herencia literaria y artística del poeta, así como fomentar, en el campo de la poesía, el reconocimiento de nuevas voces a través de los premios anuales: el Premio Francisco Brines, en lengua castellana, y el Premi l’Elca, en catalán. Su generosidad fue siempre asombrosa y ha dejado todo su bello patrimonio a la fundación. Pienso que tenemos una inmensa deuda con él por haber creado una gran fundación valenciana que debe ser cuidada y ensalzada por su valor en todos los rincones, no solo por el pueblo, sino principalmente por la responsabilidad que obliga a las instituciones políticas. La fundación debe figurar en el mapa de las prestigiosas del mundo.

Camino por la calle, sin rumbo; son las horas azules el cielo es de ese dolor intenso imposible de definir; mi mirada se detiene en las cúpulas en las que cuando Victor Hugo vino a Valencia contó, admirado, trescientas y todas azules.

Camino desde los recuerdos que permanecen vivos en cada uno de nosotros, camino y me detengo en los acogedores y robusto árboles que me aparan sosteniendo mis dudas y mi tristeza, camino junto a una sombra que me es conocida; juntos hemos vagado algunas veces por la ciudad. Siento el eco de su voz en los bellos poemas que laten en lo profundo de mi ser… Paco permanece en esta extraña vida, a pesar que dicen que hace ya dos años que se fue.