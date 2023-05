La IAM-CVEI i el valencià

Durant molts anys, els responsables de la Institució Alfons el Magnànim - Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació argumentaven la «impossibilitat» de publicar majoritàriament en la llengua dels valencians. Recorde un detall que e va explicar Joan Fuster en persona, sobre la revista Debats d’aquells temps, que passà de sobte a ser publicada en castellà: «per si en Mèxic o en Santiago de Xile es venia un exemplar a l’any» -Fuster dixit. Les etapes posteriors anaren com anaren. La col·lecció Autors Valencians passà també a publicar autors nostres que s’havien expressat en llengua castellana -cosa que no em sembla malament- però, a més, els pròlegs passaren a ser en castellà en molts d’aquells casos. I encara més coses que, sincerament, semblaven una mica increïbles i eren explicades amb múltiples excuses: no hi ha diners per fer traduccions, els autors no volen publicar en valencià, les vendes descendirien estrepitosament, etc. El valencià era minoritari en el conjunt de les publicacions.

Ara, per miracle o per encanteri -o per la bona tasca portada a termini pels qui comanden la IAM-CVEI-, la tendència s’ha invertit. Segons em consta, aquesta Institució benemèrita valenciana que va nàixer amb la voluntat d’arribar a tot el territori valencià -cosa que encara no ha fet-, entre els anys 2016 i el 2022 ha editat directament 255 publicacions. D’aquestes, 227 han estat editades en valencià, la qual cosa suposa el 62’4% del total, mentre que 128 -una quantitat no menyspreable- ho han estat en castellà (35’2%). La resta, un percentatge mínim, en anglés i en alguna altra llengua. El canvi, com es veu, ha estat molt significatiu i crec que és un avanç per a la nostra cultura. Vicent Flor -i em permetreu que cite el seu nom i el responsabilitze en gran mesura del progrés- i vull suposar que amb el recolzament incondicional dels responsables polítics de la Diputació de València, ha estat qui ha obrat el miracle o encanteri. La voluntat de la Institució ha estat superar tots aquells entrebancs -ficticis, moltes vegades- i ho han aconseguit. És el camí que cal seguir i, com avala el fet que la IAM-CVEI haja arribat a ser considerada entre les editorials universitàries espanyoles -un club selecte on abans no estava-, l’opció de la llengua no ha suposat cap desavantatge. Encara hi ha molt per fer i tot és ben possible.