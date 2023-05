Entre Pedro Sánchez y el progreso

Llegan esos días de la campaña que empiezas a contar hacia atrás, como si consumir tiempo fuera positivo. Para hacérselo revisar, la verdad. Llega Pedro Sánchez en jornada estrella y la verdad, también, es que uno esperaba algo más. Ha sido como cumplir el expediente. El mitin lo podría haber hecho en Ávila (con todos los respetos a sus murallas) y poco hubiera cambiado. Es verdad que se ha centrado en asuntos de la vida ordinaria, de los que se votan ahora, como la atención sanitaria, y ha pasado de la cantinela de Bildu y ETA que tanto atrae a la jerarquía ‘popular’, pero ni una referencia a los asuntos que más escuecen en la Comunitat Valenciana, como la financiación autonómica y el agua. Que sí, que está todo dicho y que no hay nada a aportar, pero es que ese es el problema, que sigue sin haber nada nuevo a decir. Y para eso estamos los que vemos la partida desde esta ventana, para recordar a todos (también a la dirigencia socialista local) que hay cuestiones que no se pueden ignorar, esté quien esté delante.

Es fin de semana y ni siquiera en campaña los días son iguales. Desayuno con un artículo de Muñoz Molina en el que, con la justa melancolía, añora las ciudades en las que las familias podían encontrar una vivienda digna a precio razonable frente a las urbes escaparate de hoy. Es verdad que las ciudades de ahora (sus centros) son más para veranear que para vivir, pero también aquellas estaban llenas de coches y humo, y la inseguridad no es más problema hoy que antes. Si tiro de memoria diría que al contrario, pero puede ser cuestión personal.

Lo relevante es que la vida (o eso que pomposamente se llamó ‘proyecto de vida’) es tan complicada o más hoy que hace unas décadas y el progreso no debería ser esto. O no nos enseñaron que era esto. Antes había pluriempleo para tener un pisito entre descampados en el extrarradio y hoy hay empleo precario y casas compartidas porque la compra de vivienda es un sueño lejano para muchos. No me atrevo a decir qué es mejor y peor, pero esto no era el progreso, haya patinetes eléctricos o vehículos de gasoil en la calle.

Quizá el progreso es una autopista de varios carriles y el de la vida cotidiana es el más lento, el que a veces se detiene y parece que pasan las horas (los años) y no te mueves, aunque algo giren las ruedas. El de la ciencia es el carril rápido, el que nunca se para y por eso ahora estamos en el umbral de alumbrar vida no humana, ensamblada con componentes electrónicos pero tan vida que es capaz crear ideas e imágenes por sí sola.

Supongo que el progreso es de esas cosas de las que no se habla en los mítines, porque prima lo perentorio y la estrategia para ganar votos, que seguro que es más importante, pero es fin de semana, cuando el progreso debería permitir tiempo para pensar, así que disculpen si me desconecto un rato de Sánchez, de Núñez Feijóo, de peleas de cifras y torneos de ingenio y gracia.