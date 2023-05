Càntics d'amor

Peor que regular andan las cosas en la chotera si la afición ya se ha puesto en manos de la divinidad acudiendo en masa al traslado de la Virgen de los Desamparados para que les conceda el milagro de la permanencia. No es que yo dude de sus superpoderes, pero para que uno se mantenga en primera división, otro tiene que bajar a segunda, y la Geperudeta obrará en detrimento de otros equipos. O se lo tendrá que jugar a los chinos con las vírgenes del Mar, patrona de Almería, la del Rosario, de Cádiz, la de San Lorenzo, de Valladolid, Nuestra Señora de los Ángeles, de Getafe, o con la mismísima Mercé, patrona de Barcelona. La de la Asunción poco tiene que decir ya, pobrecita, porque el Elche ya es de segunda. O a lo mejor negocia: chicas, dejad que salve a mi Valencia este año, que se cumple el centenario de mi coronación y, con todos los fastos que me han montado, no voy a quedar como Cagancho en Almagro.

De fútbol y coronaciones les puedo contar otra. Resulta que hace unos días coronaron al rey Carlos III en Westminster, y los aficionados del Celtic de Glasgow, de ascendencia católica e irlandesa republicana, entonaron un cántico en el que le decían que se metiera la corona y su liturgia por donde amargan los pepinos. Algo parecido ocurrió en Anfield, casa del Liverpool, donde habitualmente se canta «You’ll Never Walk Alone», desde que Gerry and the Pacemakers la elevaran a los altares de la popularidad en 1963 y la convirtieran en el himno más maravilloso de cuantos se cantan en una cancha de balompié. Hay muchas y muy buenas versiones, pero a mí me sigue poniendo la gallina de piel, que decía Cruyff, cuando la oigo coreada por los hinchas de The Kop en «Fearless», de Pink Floyd. Además del centenario de la coronación de la Maredeueta, también se cumple este mes el primer siglo de Mestalla. Anteayer mismo, para ser exactos. Quién nos iba a decir hace unos años que lo celebraríamos, cuando empezaron a levantar aquel sindiós en Cortes Valencianas. La Gran Esperanza Blanca, con Cisco Fran al frente, un magnífico escritor de canciones y un grandísimo aficionado al Valencia Club de Fútbol, le ha dedicado «Mestalla» dentro de un mini-LP que recoge todas las canciones referentes al sentir valencianista de su repertorio: «Sarrià ‘71», «Nostalgia de Bell Ville», «Bronco», «Volverán» y «Tornarán», en la que colaboran otros insignes aficionados blanquinegros como Jorge Martí, de La Habitación Roja o Miquel Gil, de Al Tall. Y es que el equipo ché ha tenido quien le cante con sentimiento y emoción. Tardor regaló a la afición el grandioso «És aixó que ens fa grans», en el año del centenario del club. Los Radiadores cantaron a Carlos Diarte en «El Aullido del Lobo» con la misma potencia y garra que desprendía el delantero paraguayo en aquel tridente junto a Kempes y Repp. El rapero Estarlik Big Fish mezcló dancehall, hip-hop y cantos de grada en «Centenario» mientras recordaba a los jugadores más legendarios. Zanon SHK le declaraba su amor al club de Algiròs en «Un sueño llamado Valencia» e Iván Valera le dedicó la edulcorada balada «Sempre amunt». Càntics d’amor i himnes de pau que no lo fueron siempre. Mestalla siempre recordará con asco y vergüenza a los desalmados energúmenos que, con sus repugnantes cánticos, deseaban la muerte a aquel niño enfermo, hijo de Pedja Mijatovic, para castigar con una crueldad inhumana al jugador, que fichó por otro equipo. El chaval acabó falleciendo años después y, si existe una Virgen de los Desamparados, sin duda que lo acogió en su seno de amor infinito. Los que berreabais aquel canto nauseabundo, con qué cara le pedís ahora a la Mareta que os salve, si os merecéis la segunda perpetua no revisable.