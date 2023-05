Externalizar, deslocalitzar i ningunejar

El verb «externalitzar» i el substantiu «externalització» són dos vocables de la mateixa família, d’usos relativament nous en els mitjans de comunicació. Són dos veus més pròpies del llenguatge de l’economia i de l’Administració referida a temes econòmics. «Externalitzar» té el significat de ‘confiar, encomanar a un tercer la gestió (d’un sector d’explotació de l’empresa). En l’Administració pública, el terme «externalitzar» vol dir contractar servicis externs o aliens a l’Administració per a la realització de les tasques pròpies dels servicis públics que l’Administració està obligada a prestar o que són necessàries per al funcionament correcte d’un servici públic. Per exemple: «La Generalitat externalitza els servicis informàtics dels seus departaments».

En l’àmbit de l’empresa, es fa servir més el terme «subcontractar» quan un contractista confia, baix la seua responsabilitat, una faena o part d’una faena que té al seu càrrec, a una altra persona o empresa. «Externalització» és ‘contractació de servicis externs o aliens a l’Administració per a la realització de les tasques pròpies dels servicis públics que l’Administració està obligada a prestar o que són necessàries per al funcionament correcte d’un servici públic’. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua té registrats estos dos termes. També els arreplega el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir.

A vegades es produïx confusió entre «externalitzar»/»externalització» i «deslocalitzar»/»deslocalització» Ja hem apuntat els significats del primer parell de termes, que és semblant a «subcontractar»/»subcontractació», ‘confiar un contractista o una empresa (una faena o part d’una faena que té al seu càrrec) a una altra persona o a una altra empresa’, ‘acció de subcontractar’, que poden tindre la seua raó, encara que potser no sempre, però «deslocalitzar»/»deslocalització», signifiquen ‘tancar (una fàbrica) i traslladar-ne la producció a un altre país menys desenrotllat o a on es paguen manys impostos, a fi de reduir costos i aconseguir uns majors beneficis’, ‘traure (un procés de producció) d’una localització ja establida’, ‘acció o efecte de deslocalitzar’. Això té connotacions negatives socialment. Les deslocalitzacions es donen per a pagar salaris baixos, per a no abonar els impostos que corresponen on radica una empresa. Un exemple recent, Ferrovial, que se’n va a Holanda, per a pagar menys impostos, amb un gran exemple de ‘patriotisme dinerari espanyol’. Com diu el magistrat Joaquim Bosch, en el seu últim llibre, La patria en la cartera. La pàtria molts la porten en la cartera, com ja sabem.

I un verb que pense que hauria de figurar en els diccionaris d’esta llengua i que no penalitze en cap examen és «ningunejar». Significa ‘no fer cas d’algú o d’alguna cosa’, ‘ignorar, no tindre en compte algú o alguna cosa’, segons algunes definicions, però crec que eixa veu té més precisió que eixes descripcions, perquè pense que «ningunejar» és ‘ignorar algú o alguna cosa intencionadament, amb l’objectiu de rebaixar-lo o rebaixar-la a propòsit’, ‘desdenyar algú’, ‘ometre, marginar, bandejar (algú o alguna cosa) de manera intencionada’, «A Eulogi el president de la cooperativa no li dona la paraula en l’assemblea, el ‘ninguneja’ perquè diu la veritat», «Els elitistes lingüístics no volen reconéixer l’autoritat de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la ‘ningunegen».