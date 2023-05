Feijóo gana el fin de semana a Sánchez

Empieza el día con encuesta grande en el periódico. Ya sabes lo que significa: protestas de casi todos. Como si el resultado del sondeo fuera cosa de los que escribimos. Existe un empeño en ver maquinaciones y conjuras detrás de cada palabra que se imprime en campaña. Todo molesta en situaciones tan ajustadas, todos quieren impregnar los mensajes de su propaganda. Es momento de alejarse del fuego, de discriminar qué y cuándo se coge el teléfono, de mirar hacia otro lado. Que fluya. Que el viento corra.

En la calle al menos se respira más puro. Es domingo además. Es posible descubrir que existe gente corriente. Te cruzas en la parada del bus con el último cartel del PP. Solo aparece la marca. No es casual que llegue ahora. Fueron los primeros en exhibir en vallas a su candidato, pero es la recta final, aquí se juega todo y hay que ir al grano, a lo que tira, a vender las siglas, que funcionan y pueden dar las papeletas de la victoria. Es lo que se puede deducir de la encuesta, de la nuestra, la del CIS y todas las últimas. La intención de voto es superior a la que sería esperable en función del grado de conocimiento de Carlos Mazón, que ronda el 50 % en función del estudio. Significa que hay una parte del voto que es para PP, sin más apellido ni rostro, y hay que escuchar lo que está diciendo la ciudadanía. Quizá es una elucubración desde este lado de la ventana, igual que las que se producen en la otra parte cuando nos miran a nosotros. Igual todo es azar.

Habrá que esperar una semana para comprobar qué pasa con el gran misterio de estas elecciones: por qué la buena opinión de la ciudadanía (sondeos dixit, sin excepción) de Ximo Puig y de la gestión del Consell tras cuatro años nada fáciles no se traduce en votos y la victoria del bloque de partidos que gobierna desde 2015 sería por la mínima, por un diputado, y condicionada a que la participación sea alta.

De momento, este fin de semana lo ha ganado el PP, pero eran Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez los que entraban en liza. El torneo de verdad será entre los candidatos de casa. Feijóo gana no solo por llenar la plaza de toros de València, sino por su conexión con el entorno: el presidente del Gobierno debe de tener la cabeza en cuitas más importantes de toda índole. La plaza es un gesto de fuerza y demuestra sobre todo que el partido principal, para Génova, se juega en estas tierras, porque cualquiera que conoce los engranajes de una campaña sabe que costes de esta naturaleza son inasumibles sin el apoyo (y la aprobación) del ‘comité central’.

Llenar la plaza insufla ganas, pero no es ganar. Como derrotar al Madrid en una tarde épica del Valencia CF no significa la permanencia, pero supone mirar los días hasta la meta con un plus de ilusión. Lo importante en estas situaciones es que los brillos no impidan ver la realidad, que no es tan luminosa.