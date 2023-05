Vinicius gana a la campaña en otra muestra de la potencia de todo lo que viene desde el centro. Tiene toda mi solidaridad ante tanto miserable que llevamos dentro (aunque no sea mi tipo de deportista ejemplar). Pero que solo se hable de racismo con esta potencia verbal cuando se trata de un futbolista (y más si juega en el equipo en el que juega) produce desolación. Hay días que esta sociedad asquea. Apago la radio en el coche cansado de este soniquete futbolero mientras busco donde comer algo rápido. Un candidato me dice que hoy le toca bocadillo en la furgoneta entre mitin y mitin. Lo mío no es mucho mejor, pero algo sí. Los locales de comida rápida y barata permiten estar con la gente normal. Aquí no hay elecciones que valgan. Cada uno va a lo suyo. Una chica con aire de Lisbeth Salander mastica mientras teclea en el portátil. Un tipo con traje barato come solo con el móvil apoyado sobre una caja de servilletas mientras mira resúmenes de fútbol. Una pareja se baja del coche, él se dirige directo al mostrador y ella coge a la niña pequeña del asiento trasero. Cuando se sientan los tres en una mesa, es ella luego la que se levanta a coger la bandeja con las viandas. Hay cosas que parece que no cambian y que no sé si se votan este fin de semana. Espero que sí, pero diría que esta gente no está pensando en el voto. Ni en grandes revoluciones. Me gustaría saber, si lo hacen, por qué razones se decantan por uno u otro partido. Uno de los tópicos del nuevo tiempo es que cada vez más el voto es de último minuto, como el que coge el móvil en casa y pide una pizza que le llevará uno de estos ‘riders’ que se suceden en el local de comida rápida para cargar mochilas y seguir recorrido hacia el lugar que la aplicación del móvil les indique.

Las cartas (electorales) están echadas. La izquierda sabe qué ha de movilizar a los suyos, porque las encuestas dicen que su índice de fidelidad es bajo. Hay margen para rascar. Se trata de hacerles ver que ellos no serán el Gobierno perfecto, no habrán sido lo que esperaban, pero lo que puede venir es mucho peor, porque no se trata ni siquiera de PP, sino de este abrazado a la ultraderecha. La estrategia por este lado de la vida es clara. En el otro, la pelea ahora es interna: llegados a este punto de partido, la vía de crecimiento abierta es a costa del vecino. Así, Núñez Feijóo y Carlos Mazón apelan al voto útil para concentrar a simpatizantes de Vox y Ciudadanos. Las cartas están echadas. Ahora el gran peligro es caer en un error, pisar una mina no detectada en esta cuesta abajo.