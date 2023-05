La polémica está servida en bandeja de plata. Otra vez. Pero Vinicius, que la desata tan rápidamente como la mecha que prende la pólvora, no es el culpable de lo que pasó este domingo durante un partido que se tuvo que detener unos minutos por los insultos racistas de varios aficionados de la grada Mario Alberto Kempes, justo la de detrás de la portería de Mamardashvili. Él no es el responsable de los insultos que recibió por parte de un puñado de racistas que el Valencia CF ya ha apartado "de por vida" de Mestalla. Pura chusma. Él es la víctima. Como también lo son las más de 45.000 personas que poblaron las localidades del estadio de la Avenida de Suecia y a las que Carlo Ancelotti englobó bajo el fino tapiz de la definición de racistas. Así funciona la imagen pública, donde se construyen mártires y héroes tan rápido como se esconde el sol cada día.

Pero el relato mediático ha convertido a Vinicius en una casta casi intocable porque en él ha depositado la expectativa de su futuro el Real Madrid. Ese jugador que es un jirón de fuego con la pelota en los pies, lleno de genialidad, pero que pierde todo su esplendor complementario por su forma de ser: arrogante y grosero.

"A Segunda División"

Adscrito al linaje sagrado de los jugones con un don exquisito, está entorpecido por una incorreción que los nuevos justicieros se desviven en vano por tapar o justiciar: Vinicius abandonó el césped de Mestalla con risas y aplausos irónicos, mientras hacía el gesto de "a Segunda División" a la grada. Ni es justificable su comportamiento ni son justificables los insultos racistas (nunca lo han sido). El deporte, especialmente el fútbol, se debe regir por unos códigos éticos y de deportividad que son ejemplo para los millones de niños y niñas que son aficionados. Aunque todo esto no tendría tanto interés si no fuera el Real Madrid o si no estuviera Vinicius en el centro de la diana. Solo hay que recordar cómo terminó el episodio racista que vivió Mouctar Diakhaby hace un año contra el Cádiz. La correlación entre ambos parece regulada por el cutrerío moral que habita la sociedad, en la que todo gira provisto de ataduras en consonancia con la ingenuidad que la habita: ¿Dónde está la diferencia?

Los mandamases del Santiago Bernabéu, campo que contempla cada vez con mayor asiduidad como Vinicius y esas inercias cósmicas con el balón lo hacen casi inhumano, deberían proteger a un jugador único que fichó con 16 años del Flamengo por 40 millones. Pero parece que se haya quedado en el desván magnánimo de la niñez, un hecho que nunca lo hará mejor jugador del mundo. Veremos.