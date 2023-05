“Voler és poder”, així diu una de les màximes amb les quals m’identifique i ordene la meua vida professional, personal, política... Voler significa anhelar i projectar, carregar-se d’il·lusió i encoratjar a tot i a tots a fer coses, a fer les coses millor.

“Il·lusionar-se en CREUE” Creure és caure i alçar-se les vegades que calguen. Creure és caminar sense complexos i decididament. Creure és posar la primera pedra, fer el primer pas, carregar-se d’alegria, escoltar altres que m’enriquisquen, obrir-me a altres perspectives i sense prejudicis... Creure és la única manera d’avançar en la direcció correcta. Creure és imaginar la possibilitat d’un canvi i és posar-se en la via que ens porte a altres destinacions millors (la via valenciana del president Puig a la Generalitat és un exemple).

El meu poble, Benaguasil, porta més de 30 anys sense creure. Ha passat de ser un municipi dels més rics i dinàmics de la comarca, un referent econòmic i cultural, a un lloc gris, apàtic, estancat i que cau repetidament en l’autocompassió. Tots i totes (independentment de l’adscripció política o la ideologia) coincidim que Benaguasil ja no és el que era... i no per a millor precisament... Però té nom i responsables: Ximo Segarra. D’aquella frase del “voler és poder” només ha quedat el “poder”, un poder que ha servit per a conduir el poble com un cortijo, fer i desfer a plaer sense comptar amb ningú que no siguen els més pròxims i sobretot d’esquenes a la realitat i al segle XXI. La gestió del PP de Benaguasil ja no és creïble, no pot il·lusionar, perquè, d’allò només queda el victimisme de qui pensa que tot és genial, que tots i tot van en contra seua i que només hi ha una manera bona de fer les coses...No pots fer-te la víctima quan estàs governant 30 anys, has de reconèixer que estàs obsolet d’idees i de ganes i has fer un pas al costat.

Jo vull un Benaguasil diferent, millor, orgullós i il·lusionant. Pense i projecte un Benaguasil que acull les persones, que pensa en els majors i en eixa nova residència que els cal. Pense i crec en el futur, per això aposte per un Pla de Protecció del menors i adolescents que incloga no només una nova escoleta Infantil a la Basseta sinó que pense quin futur i quin present volem oferir als nostres joves en matèria d’oci, salut, cultura, treball o urbanitat. Crec en projectes ambiciosos, multidisciplinars i treballats amb professionals de tota mena perquè Benaguasil ha de tornar a ser un referent i alhora, ha de ser segur, modern, saludable, verd i dinàmic. Necessitem obrir finestres de pit en ample per tal que entre aire, que es respiren noves maneres d’enfocar la gestió municipal i funcionar d’una manera adequada al present i al futur. Benaguasil necessita tancar eixe hivern perpetu de Ximo i el PP. Benaguasil necessita tornar a creure i il·lusionar-se. Crec, per això, que la flor que anuncia eixa primavera porta un nom: Rosa Peris