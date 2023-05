Un coche fúnebre pasa por la campaña

La campaña sigue dominada por el fútbol. Nos acabamos de percatar de que hay racismo en la sociedad. ¿Mestalla es racista? Sí, como el Bernabéu, el Sánchez Pizjuán, el Camp Nou o el nombre que quieran de cualquier estadio español. Mestalla es racista porque esta sociedad, mirada en conjunto, es racista. ¿Cuántos candidatos de otras etnias ven en las listas electorales? No hay mucho más que decir.

Racismo y pobreza suelen sintonizar. Estamos tan habituados a esa harmonía que la digerimos como si no existiera. Cuando ese esquema mental se rompe y es un multimillonario futbolista el que sufre el racismo, entonces es cuando el fenómeno es digno de observación. Lo demás, ya saben, digno del mejor manual de populismo.

Lo de estos días con el racismo y el fútbol es solo otra variante del autoengaño que necesitamos para ir tirando como podemos. Algo que tenemos en la puerta de casa pero no vemos. O preferimos no ver. Como los coches de muertos. ¿Quién no mira hacia otro lado cuando se los encuentra? Todos sabemos su contenido de carne y madera, pero a todos estos coches les ponen unas cortinillas para ocultar lo que transportan. Cómo si no lo supiéramos. Pero preferimos no verlo. Cómo si pudiéramos esquivar la muerte entre visillos.

La campaña también tiene sus zonas ocultas, sus silencios. El fundamental en estos días es la relación entre PP y Vox. La pregunta recurrente al candidato ‘popular’ es qué va a hacer el día después del 28M si no tiene mayoría suficiente para gobernar, pero sí suma con los escaños de la ultraderecha (según las encuestas podrían ser un tercio de los del PP). La respuesta recurrente de Carlos Mazón es esperar a lo que digan los valencianos y añadir que él aspira a gobernar en solitario. No es silencio, pero como si lo fuera, porque la pregunta continúa en el aire.

El silencio puede ser rentable electoralmente, pero los votantes (sobre todo, los de la derecha) se merecen saber los planes del candidato el día después. Cualquiera puede imaginar el contenido de este silencio a la vista de lo sucedido en otras autonomías, pero la democracia iba a ser un caso de claridad, no de visillos para tapar lo que todo el mundo sabe.

No es una cuestión menor. está en juego que un condenado por violencia machista a su entonces mujer hace 20 años sea vicepresidente de la Generalitat, presidente de las Corts o cualquier otro cargo en el que represente a todos los valencianos. Lo bastante relevante como para que los ciudadanos sepan para qué va a servir su voto antes de depositarlo. También hay preguntas sin responder en la izquierda, sí, como qué quiere hacer con la tasa turística, pero ni de lejos tan trascendente como la de tener a un condenado por maltrato en el Gobierno autonómico. Ojalá en estos días el PP diga claro qué hará. De momento, tenemos un coche fúnebre paseándose por la campaña.