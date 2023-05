La pregunta és retòrica, però pertinent. Retòrica perquè l’obvietat de la resposta fa sobrera la pregunta; pertinent perquè utilitzar el terrorisme com a arma electoral és propi de qui no té projecte de país, sinó de poder, i ho oculta capbussant-se en la merda i convertint la política en el desguàs d’una porquera: que si «ETA està viva», «que us vote Txapote», etc. Frivolitat que és símptoma d’irresponsabilitat, a l’emprar paraules que no ponderen la càrrega de significació que contenen; perquè les paraules serveixen per a expressar idees, però també per amagar les vertaderes intencions. El 28-M anirem a votar, que no a vomitar. I com que és més racional votar ‘a favor d’algú’ que ‘en contra d’algú’, pregunte: Dreta o drets? Eixa és la qüestió. La resposta és evident perquè és evident; però sobretot és evident perquè salta a la vista que uns amplien drets i altres volen restringir-los. Malauradament, la política no es juga en el terreny de la racionalitat, sinó en l’estret recinte de la passió política.

El 28M eixiran de les urnes els nostres representants. Uns amb la missió de governar i altres de fiscalitzar. I com per les seues obres els coneixem, ja veurem si els votem o els botem: decisió que hauríem de prendre valorant la gestió realitzada i no la connexió emocional que sentim per un partit o candidat. Tanmateix, guiar-se per les emocions és una singularitat de la postmodernitat que vivim; i tindre criteri propi i pensar pel teu compte, com exhortava Kant, és quasi una heretgia. Supose que no descobrisc res si dic que en temps electorals l’equanimitat deixa de ser una prioritat. I que els mateixos que reproven ETA, que cessà l’activitat armada el 2011, passen per alt les 600 dones i escaig mortes pel terrorisme masclista d’aleshores ençà; o fan mofa de la sordesa i orientació sexual de la candidata de Podem a l’alcaldia de València en programes com ‘El Hormiguero’. A eixe extrem hem arribat; i no veig interès per evitar-ho.